Ντουέ, Ολίσε (φωτογραφία) και Τσερκί, ήρθαν από τον πάγκο και υπέγραψαν την ανατροπή της Γαλλίας και το 4-1 κόντρα στο Βέλγιο

Οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου 2027, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2027

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (20/11) στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Nations League 2026/27, με τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.



Στη διαδικασία συμμετείχαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες των ομίλων της League A, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Πορτογαλία, καθώς και οι τέσσερις δεύτερες, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία.

Η κλήρωση ανέδειξε τέσσερις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με αρκετά μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να τίθενται αντιμέτωπα για μια θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

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Από τα ζευγάρια ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γαλλία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι αγώνες Νορβηγία – Αγγλία, Ολλανδία – Πορτογαλία και Βέλγιο – Γερμανία.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ισπανία – Γαλλία

Νορβηγία – Αγγλία

Ολλανδία – Πορτογαλία

Βέλγιο – Γερμανία

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης

Πρώτοι αγώνες: 25-27 Μαρτίου 2027

Ρεβάνς: 28-30 Μαρτίου 2027

Το πρόγραμμα του Final Four

9 Ιουνίου 2027: Πρώτος ημιτελικός

10 Ιουνίου 2027: Δεύτερος ημιτελικός

13 Ιουνίου 2027: Μικρός τελικός

13 Ιουνίου 2027: Μεγάλος τελικός