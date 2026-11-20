Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όρισε όλες τις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής να διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00

Η ΕΠΟ όρισε τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας



Το παιχνίδι που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα είναι αναμφίβολα το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Αξιοσημείωτο ότι και οι οκτώ αναμετρήσεις να διεξάγονται τηνΤετάρτη 2 Δεκεμβρίου, όλες με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Αστέρα AKTOR στην «Allwyn Arena», ενώ ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Καλαμάτα για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης.

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Από εκεί και πέρα, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο και ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον Νέστο Χρυσούπολης στο Περιστέρι.



Αναλυτικά τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής (2/12, 19:00)

ΑΕΚ – Αστέρας Aktor

Αρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βόλος

Η βαθμολογία της League Phase

Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (9-2) Παναθηναϊκός – 9 βαθμοί (5-1) ΠΑΟΚ – 7 βαθμοί (4-1) ΑΕΚ – 6 βαθμοί (11-4) Ατρόμητος – 6 βαθμοί (4-2) Καλαμάτα – 5 βαθμοί (5-3) ΟΦΗ – 4 βαθμοί (3-1) Αστέρας AKTOR – 4 βαθμοί (4-3) Κηφισιά – 4 βαθμοί (4-4) Άρης – 4 βαθμοί (3-3) ΑΕΛ Novibet – 4 βαθμοί (2-5) Νίκη Βόλου – 3 βαθμοί (1-4) Βόλος – 1 βαθμός (5-8) Μαρκό – 1 βαθμός (2-5) Νέστος Χρυσούπολης – 0 βαθμοί (0-7) Πανσερραϊκός – 0 βαθμοί (1-10)