Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι σε τρεις μέρες θα εγκαινιάσει άλλα τρία γραφεία στην Αττική, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής όλων αυτών των περιστατικών

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Ημερολόγιο» και στον Παύλο Τσίμα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τοποθετήθηκε ανοιχτά για τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, δίνοντας έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική Αστυνομία, εξηγώντας πως η αύξηση των καταγγελιών αντανακλά τη νέα κοινωνική ευαισθησία και το γεγονός ότι τα θύματα σπάνε τη σιωπή τους.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, «κάθε ημέρα φτάνουν στην Αστυνομία, περίπου, 60 καταγγελίες, δηλαδή είκοσι χιλιάδες το χρόνο και μέχρι στιγμής τώρα, το 2024, έχουμε έντεκα χιλιάδες οκτακόσιες συλλήψεις».

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Ωστόσο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα κατασταλτικά μέτρα από μόνα τους δεν αρκούν. « Το θέμα ότι εξακολουθούμε να έχουμε θύματα – και θα έχουμε πάντα θύματα – έχει να κάνει με μια σειρά από παραμέτρους που άπτονται προβλημάτων που έχει η κοινωνία μας και πολλές φορές δεν είναι αντικείμενο διαχείρισης ούτε από τα συστήματα και τις δομές του κράτους, ούτε από την οικογένεια. Να σας πω για παράδειγμα, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι οι ψυχασθένειες.

Οι ψυχασθενείς είναι ατομική βόμβα, μια βόμβα η οποία όταν πλησιάζει στο στόχο της, τότε γίνεται πολύ επικίνδυνη». Παράλληλα, αναφερόμενος στους εξαρτημένους χρήστες ουσιών, σημείωσε ότι «δεν αρκεί να τον περιορίσεις σε μια φυλακή, πρέπει να απεξαρτηθεί και αποτελεί και αυτός, διαρκώς απειλή για μια γυναίκα ή για μια οικογένεια».

Στο πεδίο της προστασίας των γυναικών, διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση στην ΕΛ.ΑΣ. έχει αλλάξει ριζικά με τη λειτουργία των ειδικών γραφείων και την εκπαίδευση εκατοντάδων αστυνομικών, τονίζοντας: «Έχουμε 63 γραφεία. Οποιαδήποτε γυναίκα έχει το παραμικρό πρόβλημα ή έχει υποψία ακόμα για απειλή, αμέσως, πρέπει να απευθύνεται στο οικείο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας».

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Αναφερόμενος στα φαινόμενα υπέρμετρης αστυνομικής βίας σε διαδηλώσεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης κράτησε αυστηρή στάση, ξεκαθαρίζοντας ότι η διερεύνηση φεύγει πλέον από τα χέρια του Σώματος: «Με δική μου διάταξη πηγαίνουν όλες στον Συνήγορο του Πολίτη. Έχω ψηφίσει διάταξη στη Βουλή και όλες οι ΕΔΕ που αφορούν περιστατικά αστυνομικής βίας πηγαίνουν στο Συνήγορο του Πολίτη και διεξάγονται από αυτόν». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως «καταδικάζουμε την άσκηση παράνομης βίας και υπάρχουν κυρώσεις και πειθαρχικές και ποινικές και διοικητικές και ό,τι άλλο προβλέπει ο νόμος», ζητώντας παράλληλα να μην αμαυρώνεται το ευρύτερο έργο της αστυνομίας.

Κλείνοντας απάντησε στις αιτιάσεις περί πολιτικής εργαλειοποίησης των ερευνών από το ελληνικό «FBI», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις φήμες περί επιλεκτικής δημοσιοποίησης δικογραφιών. Όπως εξήγησε, η ολοκλήρωση τέτοιων υποθέσεων απαιτεί πολύμηνη και σχολαστική προετοιμασία.

«Δεν μπορεί να βγάζεις μια δικογραφία τόσο μεγάλη που αφορά εκατό τουλάχιστον κατηγορουμένους και να κάνεις πρόχειρα πράγματα. Θα είναι και ανεύθυνο και βεβαίως θα στραφούν οι άνθρωποι αυτοί, ότι κατηγορήθηκαν άδικα εναντίον των υπηρεσιών».