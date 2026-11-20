Η μαλαγουζιά «Χελώνες» 2025 από το Κτήμα Άλφα κατέλαβε την 59η θέση στη λίστα του Wine Spectator, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε περίπου 11.000 οίνους από όλον τον κόσμο

Στη λίστα του «Wine Spectator Top 100» για το τρέχον έτος φιγουράρει μια ελληνική ετικέτα από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία ξεχώρισε ανάμεσα σε περίπου 11.000 οίνους παγκοσμίως. Πρόκειται για τη μαλαγουζιά «Χελώνες» 2025 (ΠΓΕ Φλώρινα) από το Κτήμα Άλφα, η οποία αποτελεί τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στη φετινή λίστα, καταλαμβάνοντας την 59η θέση. Το κρασί βρέθηκε να συναγωνίζεται ετικέτες από ιστορικές περιοχές διεθνούς φήμης, όπως η Τοσκάνη, το Πιεμόντε, η Καμπανία, η Βουργουνδία, το Μπορντό και η Napa Valley.

Το αμπελοτόπι και η οινοποίηση

Η συγκεκριμένη ποικιλία προέρχεται από το αμπελοτόπι «Χελώνες», μια έκταση 46,58 εκταρίων στο οροπέδιο του Αμυνταίου. Το αμπελώνας βρίσκεται σε υψόμετρο 670 μέτρων, με θέα το όρος Βόρας. Οι καλλιέργειες ξεκίνησαν το 1997 και επεκτάθηκαν σταδιακά μέσω αναδιαρθρώσεων και νέων φυτεύσεων. Με μέση ηλικία πρέμνων τα 16 έτη, το αμπελοτόπι είχε δώσει και την εσοδεία του 2014, η οποία είχε καταταγεί 73η στο Wine Spectator Top 100 το 2015. Μετά από έντεκα χρόνια, η επιστροφή στη διεθνή σκηνή αναδεικνύει τη δυναμική της περιοχής. Η οινοποίηση περιλαμβάνει παραμονή για δύο μήνες σε επαφή με τις λεπτές οινολάσπες και τακτική ανάδευση, εντός ανοξείδωτων δεξαμενών με ελεγχόμενη θερμοκρασία.

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Σε ανακοίνωσή του, το Κτήμα Άλφα σημειώνει: «Ο οινολόγος Άγγελος Ιατρίδης και ο αμπελουργός Μάκης Μαυρίδης μετέτρεψαν τη βαθιά γνώση τους για το Αμύνταιο σε αφετηρία μιας κοινής δημιουργικής πορείας, που ξεκίνησε το 1995. Συνδυάζοντας την οινολογική επιστήμη με την αμπελουργική εμπειρία, μελετούν συστηματικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αμπελοτοπίου και προσαρμόζουν τις καλλιεργητικές και οινοποιητικές πρακτικές στις συνθήκες του. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη συνεχή παρατήρηση, στη γνώση του εδάφους, του μικροκλίματος και της συμπεριφοράς κάθε ποικιλίας, με στόχο τη συνεπή έκφραση της ταυτότητας του τόπου μέσα από το κρασί».

Το Wine Spectator καταρτίζει τη λίστα Top 100 από το 1988, συνυπολογίζοντας την ποιότητα, τη σχέση ποιότητας-τιμής, τη διαθεσιμότητα στην αγορά των ΗΠΑ και το «X-factor» κάθε οίνου. Η Μαλαγουζιά «Χελώνες» χαρακτηρίζεται από αρώματα γιασεμιού, άνθη λεμονιάς, περγαμόντο, ανανά, ροδάκινο και δυόσμο. Στο στόμα, παρουσιάζει μέτριο σώμα με ισορροπία δροσιστικής οξύτητας και λιπαρής αίσθησης, ενώ οι γεύσεις λεμονιού, γιασεμιού, περγαμόντου και ροδάκινου συνδυάζονται με νότες πράσινου τσαγιού.