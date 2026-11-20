Ο Νίκος Πλακιάς ζητά αναλυτικό απολογισμό για τα έσοδα της συναυλίας και διευκρινίσεις για τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό

Την ανάγκη να δοθούν στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία και να ελεγχθούν οι λογαριασμοί του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών εξέφρασε με δηλώσεις του ο Νίκος Πλακιάς.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8 , επεσήμανε ότι επιθυμεί μια απολύτως δίκαιη δίκη και ξεκαθάρισε πως δεν επιτρέπει να αιωρούνται ανακρίβειες, ζητώντας πλήρη διαφάνεια για όλες τις πλευρές.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έσοδα που είχαν προκύψει από τη μεγάλη συναυλία συμπαράστασης, υπενθυμίζοντας πως η αρχική συμφωνία προέβλεπε τη στήριξη όλων των πληγέντων οικογενειών και όχι μόνο των θυμάτων. Παρόλο που τόνισε ότι ο ίδιος δεν διεκδικεί χρηματικό ποσό, ζήτησε να υπάρξει επίσημος και αναλυτικός απολογισμός για τα έσοδα, τις δαπάνες και τα εναπομείναντα υπόλοιπα.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση των μετακινήσεων της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν προβάλλει κατηγορίες εναντίον κανενός, αλλά ζητά απλώς ξεκάθαρες απαντήσεις.

«Όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο. Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις», είπε.

Τέλος, ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε στον πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκο Βελόπουλο, εκφράζοντας την πρόθεσή του να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από τη δικογραφία, θέτοντας ζήτημα γύρω από το πώς περιήλθαν τα εν λόγω έγγραφα στα χέρια πολιτικού αρχηγού που δεν αποτελεί διάδικο μέρος.