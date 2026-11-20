Ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος επικοινώνησε τηλεφωνικά με πολίτη που είχε αναρτήσει αγγελία σε κολώνα φωτισμού, προειδοποιώντας την για την επιβολή προστίμου πεντακοσίων ευρώ

Μια διαφορετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της παράνομης αφισοκόλλησης πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, όταν εντόπισε αγγελία κολλημένη σε ολοκαίνουργια κολώνα φωτισμού της πόλης.

Ο δήμαρχος αποφάσισε να επικοινωνήσει ο ίδιος τηλεφωνικά με τη γυναίκα που είχε αναρτήσει την αγγελία, ζητώντας της να την απομακρύνει άμεσα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, την ενημέρωσε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 500 ευρώ από τον Δήμο.

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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο αποτυπώνεται η παρέμβαση του δημάρχου, με αφορμή την ανάρτηση υλικού σε δημοτικό εξοπλισμό.

Η παράνομη αφισοκόλληση αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα για τους δημόσιους χώρους, καθώς προκαλεί φθορές στις δημοτικές υποδομές και επιβαρύνει την εικόνα της πόλης.