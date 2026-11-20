Οι δύο Γάλλοι αθλητές του Παναθηναϊκού διασκέδασαν τους συμπαίκτες τους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από τη Λιθουανία μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις

Ευχάριστο το κλίμα κατά την επιστροφή του Παναθηναϊκού από το Κάουνας. Το έριξαν στο… τραγούδι Λεσόρ και Γιαμπουσέλε

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποδράσει με νίκη από το Κάουνας. Σοβαρός και μετρημένος, επικράτησε της Ζαλγκίρις και συνεχίζει την πορεία του στην Euroleague.

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Λογικό η επιστροφή της ομάδας από τη Λιθουανία να είναι σε ευχάριστο κλίμα. Ο Ματίας Λεσόρ και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκλεψαν την παράσταση στην πτήση του Παναθηναϊκού από το Κάουνας, μετά το μεγάλο διπλό των «πράσινων» επί της Ζαλγκίρις.

Οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες το έριξαν στο… τραγούδι μέσα στο αεροπλάνο, χαρίζοντας ένα απολαυστικό στιγμιότυπο.