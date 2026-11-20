Η γνωστή ερμηνεύτρια αποκάλυψε πως οι γονείς της δεν γνώριζαν για την επαγγελματική της πορεία μέχρι που η μητέρα της έμαθε τυχαία από συγγενικό πρόσωπο πως η κόρη της έγινε «ντιζέζ»

Η τραγουδίστρια Θεοδοσία Τσάτσου, μιλώντας στο Mega News Radio 104.6, μοιράστηκε το περιστατικό κατά το οποίο οι γονείς της πληροφορήθηκαν την ενασχόλησή της με το τραγούδι, η οποία παρέμενε άγνωστη σε εκείνους για αρκετό διάστημα, παρά την αναγνωρισιμότητά της.

Σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, όλα έγιναν όταν μια θεία της τηλεφώνησε στη μητέρα της, αναρωτώμενη αν η φωνή που άκουγε να τραγουδά ήταν όντως της Θεοδοσίας.

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Η στιχομυθία που ακολούθησε ήταν η εξής όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Τεχνοτροπίες με τον Γρηγόρη Μπέκο και τη Ζωή Λιάκα:

Θεία:- «Καλέ αυτή δεν είναι η Θεοδοσούλα που τραγουδάει;»

Μητέρα: – Αποκλείεται, το παιδί κοιμάται μέσα!»

Η ίδια εξήγησε πως οι γονείς της δεν επιδοκίμαζαν την επιλογή της να γίνει τραγουδίστρια, με τη μητέρα της να την ερωτά επανειλημμένα αν είχε διακόψει. «Με αυτόν τον καημό έφυγε η Πελαγία, έγινε η κόρη της ντιζέζ» ανέφερε η ίδια γελώντας. Σημειώνεται πως ο όρος ντιζέζ αναφέρεται σε τραγουδίστρια νυχτερινών κέντρων.

Η διαδρομή της Θεοδοσίας Τσάτσου

Η Θεοδοσία Τσάτσου γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μελβούρνη, όπου ασχολήθηκε με τις τέχνες. Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, φοιτώντας στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε μουσικές σπουδές και αποφοίτησε από το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο μουσικό προσκήνιο εμφανίστηκε το 1996 με το συγκρότημα Μπλε, συμμετέχοντας στον δίσκο «Ενοχές» με επιτυχίες όπως τα «Νιώθω Ενοχές», «Φοβάμαι» και «Εσύ δεν ζεις πουθενά». Αποχωρώντας από το σχήμα το 1997, ακολούθησε προσωπική πορεία, κυκλοφορώντας το 1999 τον δίσκο «Ύποπτος Κόσμος» και το 2002 το άλμπουμ «Κόκκινο», παράλληλα με συνεργασίες όπως εκείνη με τους Πυξ Λαξ. Το καλλιτεχνικό της στίγμα συνδυάζει στοιχεία ροκ με προσωπική ερμηνεία.