Το οικονομικό σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων από το 2027

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για τη στέγη, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός για το 2027, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή.

Το οικονομικό σχέδιο προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος συνταξιούχων και εργαζομένων, αλλαγές στη φορολογία, αλλά και παρεμβάσεις που αφορούν την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, θέτει ως στόχους τη διατήρηση ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

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Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις για τα έτη 2026 και 2027

απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος,

μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τριτέκνους με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026,

μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες από 300 ευρώ σε 400 ευρώ καθαρά και στην επέκταση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο 2026,

θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς από το 2027,

θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα δύο πρώτα έτη από τη γέννησή τους, με κρατική συνεισφορά που είναι ισόποση με το ποσό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως και έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών,

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα,

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη,

στη μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027,

θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων,

κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες που εφάπτονται στα χερσαία σύνορα της χώρας και

αύξηση του εθνικού σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν, μεταξύ άλλων, και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνταξιούχοι

Τον Ιανουάριο θα υπάρξει αύξηση συντάξεων κατά 2,9%, καθώς και αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων κατά 2,9% επίσης. Την ίδια ώρα, αναμένεται να σημειωθεί αύξηση εισφορών επαγγελματιών κατά περισσότερο από 4%. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση της παρακράτησης φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες, προσφέροντας πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση, ενώ ενεργοποιείται και ο θεσμός του «Κουμπαρά Νεογέννητων», με στόχο την οικονομική ενίσχυση και τη δημιουργία αποταμιευτικού κεφαλαίου για τα παιδιά από τη γέννησή τους.

Σχετικά με τους συνταξιούχους, για σύνταξη ύψους 800 ευρώ προβλέπεται μηνιαία αύξηση 20 ευρώ, με το συνολικό ετήσιο όφελος να ανέρχεται στα 238 ευρώ. Για συντάξεις ύψους 1.000 ευρώ, η μηνιαία αύξηση διαμορφώνεται στα 22 ευρώ, ενώ η ετήσια φτάνει τα 262 ευρώ. Τέλος, για συντάξεις των 1.500 ευρώ, η μηνιαία αύξηση ανέρχεται στα 32 ευρώ, με το αντίστοιχο ετήσιο όφελος να διαμορφώνεται στα 384 ευρώ.

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Αυξήσεις μισθών και φόροι

Από την άλλη πλευρά, τον Απρίλιο, θα σημειωθούν οι αυξήσεις μισθών είτε απευθείας είτε διά της μείωσης των κρατήσεων για ασφαλιστικές εισφορές. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ, ενώ αντίστοιχη αύξηση κατά 40 ευρώ αναμένεται να δοθεί και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Παράλληλα, δρομολογείται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%.

Στο πλαίσιο των φορολογικών παρεμβάσεων, προβλέπονται αλλαγές που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα, δρομολογείται η εφαρμογή νέας φορολογικής κλίμακας για τους επαγγελματίες. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τους συνεπείς επαγγελματίες, ενώ στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η μείωση της φορολογίας στα εισοδήματα από ενοίκια, με στόχο την ελάφρυνση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.