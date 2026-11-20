Ο Γερμανός τεχνικός Φάμπιαν Χιουρτσέλερ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πρόθεση να επισπευσθεί η επιστροφή του 19χρονου επιθετικού, καθώς δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έχει ξεκινήσει ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2025, στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με τη φανέλα της Μπράιτον, απέναντι στην Άστον Βίλα.

Ο 19χρονος επιθετικός παρουσιάζει σημαντική πρόοδο και έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς στις προπονήσεις, με την εικόνα του να αφήνει ικανοποιημένο τον προπονητή του, Φάμπιαν Χιουρτσέλερ. Παρ’ όλα αυτά, ο Γερμανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να επισπευσθεί η επιστροφή του, καθώς βασική προτεραιότητα είναι να ανακτήσει πλήρως την αγωνιστική του ετοιμότητα.

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Ο προπονητής της Μπράιτον αναφέρθηκε στην κατάσταση του Έλληνα φορ σε δηλώσεις του στο Sussex World, ενόψει της αναμέτρησης με τη Χαλ, το Σάββατο (22/11, 16:00), για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Χιουρτσέλερ: «Η εικόνα του στις προπονήσεις είναι πολύ εντυπωσιακή»

Ο Χιουρτσέλερ μίλησε με θετικά λόγια για την προσπάθεια που καταβάλλει ο Τζίμας κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η περίοδος της απουσίας του δεν ήταν εύκολη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

«Ο Τζίμας είναι ένας ξεχωριστός χαρακτήρας. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσε μοναξιά, όμως η Μπράιτον στάθηκε στο πλευρό του και τον στήριξε. Η εικόνα του στις προπονήσεις είναι πολύ εντυπωσιακή. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να του δίνουμε τον χρόνο που χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προτεραιότητα η πλήρης επιστροφή

Στη Μπράιτον βλέπουν με ικανοποίηση την πρόοδο του Έλληνα επιθετικού, ωστόσο δεν πρόκειται να πάρουν ρίσκα με την περίπτωσή του. Το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο θέλει να βεβαιωθεί ότι ο Τζίμας θα έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Έτσι, παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τις προπονήσεις, δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανεμφάνισή του. Ο νεαρός φορ συνεχίζει τη δουλειά του, με στόχο να αφήσει οριστικά πίσω τον σοβαρό τραυματισμό και να επιστρέψει δυνατός στους αγωνιστικούς χώρους.