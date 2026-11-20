Το επετειακό σύνολο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ασημένιο νόμισμα και φανέλα διατίθεται στην τιμή των 430 ευρώ για τους φιλάθλους που επιθυμούν να το αποκτήσουν

Ο Ολυμπιακός διαθέτει στους φιλάθλους του ένα ξεχωριστό συλλεκτικό κουτί για τα Χριστούγεννα, αφιερωμένο στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, το οποίο περιλαμβάνει επετειακά αντικείμενα και αναμνηστικά με έντονο ερυθρόλευκο χρώμα.



Το Συλλεκτικό Κουτί του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. είναι στη διάθεση του «ερυθρόλευκου» κόσμου και ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, αποτελεί μια ιδιαίτερη επιλογή δώρου για κάθε φίλαθλο που θέλει να κρατήσει ή να χαρίσει ένα αυθεντικό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου!

Η ενημέρωση του Ερασιτέχνη: «Το ασημένιο συλλεκτικό νόμισμα, η επετειακή φανέλα των 100 χρόνων του ποδοσφαίρου και η επετειακή σειρά γραμματοσήμων συνθέτουν ένα ξεχωριστό σύνολο αφιερωμένο στον αιώνα ζωής του Ολυμπιακού.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το Συλλεκτικό Κουτί του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. είναι στη διάθεση του ερυθρόλευκου κόσμου και, ενόψει των εορτών, αποτελεί μια ιδιαίτερη επιλογή δώρου για κάθε φίλαθλο που θέλει να κρατήσει ή να χαρίσει ένα αυθεντικό κομμάτι της ιστορίας του Συλλόγου.

Σε ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία υψηλής αισθητικής, με χρυσοτυπία, ερυθρόλευκες λεπτομέρειες και το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα συλλεκτικά αντικείμενα.

Το επετειακό ασημένιο συλλεκτικό νόμισμα

Η επετειακή φανέλα των 100 χρόνων του ποδοσφαίρου

Η επετειακή σειρά γραμματοσήμων

Η επετειακή Κάρτα Φιλάθλου των 100 χρόνων

Η συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 101 χρόνων

Η συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 χρόνων

Οι τρεις Κάρτες Φιλάθλου φέρουν το ονοματεπώνυμο του κατόχου τους.

Το Συλλεκτικό Κουτί διατίθεται στην τιμή των 430 ευρώ.

Ενα δώρο γεμάτο ερυθρόλευκη ιστορία, για να περνά η αγάπη για τον Ολυμπιακό από γενιά σε γενιά.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

Οι φίλαθλοι μπορούν να το αποκτήσουν από το Τμήμα Μελών και Φιλάθλων του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π., στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-18:00.

Για πληροφορίες και αποστολές εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό, μπορείτε να καλείτε στο 211 100 7060».

Δείτε το βίντεο