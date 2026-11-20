Το Πράσινο Ακρωτήριο δέχθηκε συνολικά εννέα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια μετά το Μουντιάλ, ενώ η Αϊτή και το Κουρασάο αποκλείστηκαν από τα ημιτελικά του Nations League της CONCACAF

Πράσινο Ακρωτήριο, Αϊτή και Κουρασάο εντυπωσίασαν με την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αλλά λίγους μήνες αργότερα δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη δυναμική τους στις ηπειρωτικές διοργανώσεις.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για τρεις εθνικές ομάδες που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν μακριά από τα φώτα της διεθνούς ποδοσφαιρικής σκηνής. Το Πράσινο Ακρωτήριο, η Αϊτή και το Κουρασάο κατάφεραν να βρεθούν στη μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη, γράφοντας τις δικές τους ιστορίες υπέρβασης. Ωστόσο, μόλις λίγους μήνες μετά, η επιστροφή στις υποχρεώσεις των συνομοσπονδιών τους αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.

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Τι συμβαίνει με το Πράσινο Ακρωτήρι;

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, που είχε κερδίσει τον θαυμασμό των φιλάθλων με την παρουσία του στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αφρικανική ομάδα έφτασε μέχρι τη φάση των νοκ άουτ, όπου αντιμετώπισε την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 στην παράταση, σε μια αναμέτρηση που ανέδειξε την ανταγωνιστικότητά της.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνης της πορείας ήταν ο τερματοφύλακας Βοζίνια, ο οποίος εξελίχθηκε σε σύμβολο της επιτυχίας της χώρας του. Οι εμφανίσεις του στο Μουντιάλ άνοιξαν τον δρόμο για τη μετακίνησή του στη Χιλή και την Κόλο Κόλο, με την οποία πανηγύρισε μάλιστα την κατάκτηση τίτλου.

Ενώ όμως η προσωπική του καριέρα συνέχισε την ανοδική της πορεία, η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό. Στα τέσσερα παιχνίδια που ακολούθησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο, γνώρισε τρεις ήττες, από το Μάλι, τη Ρουάντα και τη Λιβερία, καταφέρνοντας να επικρατήσει μόνο της τελευταίας στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση.

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Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αμυντική εικόνα της ομάδας. Το Πράσινο Ακρωτήριο δέχθηκε συνολικά εννέα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια, χωρίς να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του ούτε μία φορά. Πρόκειται για εντυπωσιακή μεταβολή σε σχέση με τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα που είχε παρουσιάσει στο Μουντιάλ.

Οι αρνητικές εμφανίσεις έχουν πλέον δυσκολέψει την προσπάθεια πρόκρισης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2027, δημιουργώντας προβληματισμό για το κατά πόσο η επιτυχία του καλοκαιριού μπορεί να αποτελέσει αφετηρία μιας σταθερής παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Αϊτή σε πτώση

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει η Αϊτή, η οποία είχε επίσης καταφέρει να προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ομάδα της Καραϊβικής βρίσκεται πλέον σε μεταβατική περίοδο, υπό την καθοδήγηση του Ισπανού προπονητή Νταβίντ Μπαντία, ο οποίος ανέλαβε την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου αγωνιστικού συνόλου.

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Η αρχή στο Nations League της CONCACAF ήταν ενθαρρυντική, με τρεις διαδοχικές νίκες στη φάση των ομίλων. Η συνέχεια, ωστόσο, αποδείχθηκε απογοητευτική, καθώς ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες ήττες. Η τελευταία, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στέρησε από την Αϊτή τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αλλαγή προπονητή και η προσπάθεια ανανέωσης της ομάδας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αγωνιστική αστάθεια, χωρίς ωστόσο να αναιρούν τις υψηλές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν μετά τη συμμετοχή στο Μουντιάλ.

Το Κουρασάο έπεσε απότομα…

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο Κουρασάο, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της προκριματικής διαδικασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η μικρή χώρα της Καραϊβικής είχε καταφέρει να αποκτήσει διεθνή αναγνωρισιμότητα, με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση να αποτελεί σημαντικό γεγονός για το ποδόσφαιρό της.

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Στο Nations League της CONCACAF, το Κουρασάο ξεκίνησε με τρεις νίκες, δείχνοντας ότι μπορούσε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Ωστόσο, ακολούθησαν τρεις διαδοχικές ήττες, με καθοριστική εκείνη απέναντι στον Παναμά, η οποία το άφησε εκτός ημιτελικών.

Οι περιπτώσεις των τριών εθνικών ομάδων παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και σημαντικές διαφορές. Το Πράσινο Ακρωτήριο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προκριματική διαδικασία του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ενώ η Αϊτή και το Κουρασάο δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στα ημιτελικά του Nations League της CONCACAF.

Το κοινό στοιχείο είναι η δυσκολία διατήρησης της επιτυχίας μετά από μια ιστορική παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση. Η συμμετοχή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να προσφέρει τεράστια προβολή, αυτοπεποίθηση και νέες προοπτικές, αλλά δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τη δημιουργία μιας ομάδας με σταθερή ανταγωνιστικότητα.

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Για χώρες με περιορισμένη ποδοσφαιρική παράδοση και μικρότερη δεξαμενή διαθέσιμων ποδοσφαιριστών, η διαχείριση της επόμενης ημέρας αποτελεί συχνά μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδια την ιστορική πρόκριση.

Το Πράσινο Ακρωτήριο, η Αϊτή και το Κουρασάο απέδειξαν ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα όριά τους και να σταθούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή. Το επόμενο βήμα, όμως, είναι δυσκολότερο: να μετατρέψουν μια εξαιρετική στιγμή σε διαρκή αγωνιστική πρόοδο. Γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η πραγματική επιτυχία δεν κρίνεται μόνο από το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ομάδα, αλλά και από το πόσο μπορεί να παραμείνει εκεί.