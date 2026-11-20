Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό σημαντικής ευπάθειας σε ελεγκτές θερμοκρασίας που, όπως εκτιμάται, θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων λιρών

Μια μυστική επιχείρηση κυβερνοασφάλειας διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων και καταψυκτών σε σούπερ μάρκετ, αποθήκες, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων και αθλητικές εγκαταστάσεις από πιθανές επιθέσεις χάκερ, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολούθησε μετά τα πρόσφατα κύματα κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη που κατέστρεψαν τόνους τροφίμων, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων λιρών. Η Γαλλία απέδωσε την ευθύνη για επιθέσεις στα δικά της σούπερ μάρκετ στο Ιράν, κατηγορία την οποία η Τεχεράνη αρνείται.

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Αν και αρχικά ετο Ηνωμένο Βασίλειο είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τέτοιου είδους επιθέσεις λόγω διαφορετικού εξοπλισμού, στα τέλη Οκτωβρίου εντοπίστηκε μια σημαντική ευπάθεια στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ που θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές. Το BBC καθυστέρησε να δημοσιοποιήσει την είδηση για την διεξαγωγή της επιχείρησης ώστε να αποφευχθεί η εκμετάλλευση του κενού ασφαλείας.

Η αντιμετώπιση της απειλής

Η ευπάθεια εντοπίστηκε από την Omega Solutions και επιβεβαιώθηκε από την Pen Test Partners. Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) και η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) συνεργάστηκαν για την ενημέρωση των επιχειρήσεων. Πολλές συσκευές αποσυνδέθηκαν από το διαδίκτυο, ενώ το προσωπικό προχώρησε σε χειροκίνητη παρακολούθηση θερμοκρασίας.

Υπάλληλος μεγάλης αλυσίδας ανέφερε πως «κάθε μέρα για μία εβδομάδα αποσυνδέαμε εκατοντάδες συσκευές», προσθέτοντας: «Ήταν σαν αγώνας δρόμου με τον χρόνο, καθώς περιμέναμε νέο κύμα επιθέσεων στα ψυγεία». « Οι αποθήκες μας έχουν τρόφιμα εκατομμυρίων λιρών που θα μπορούσαν να καταστραφούν αν οι χάκερ ανακάλυπταν νέο τρόπο επίθεσης», συμπλήρωσε.

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Κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκαν τρία κύματα επιθέσεων σε ελεγκτές θερμοκρασίας: τον Αύγουστο σε αμερικανικές βάσεις, τον Οκτώβριο σε μονάδες στη Γαλλία μέσω συστημάτων Danfoss, και τον Νοέμβριο σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, πλήττοντας κυρίως το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Οι ειδικοί εξέτασαν τότε τους ελεγκτές της βρετανικής Resource Data Management (RDM).

Ο Ken Munro της Pen Test Partners σημείωσε: μεταξύ άλλων ότι «ήταν θέμα ημερών να τα εντοπίσουν εγκληματίες ή κρατικοί χάκερ».

Ο CEO της εταιρείας, Ged Evans, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σε κάθε περίπτωση, κινηθήκαμε γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, έχουμε ήδη αναπτύξει τις πρώτες διορθωτικές ενημερώσεις και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τους πελάτες μας για την ανάδειξη ζητημάτων και την πρόταση μέτρων μετριασμού», κατέληξε η RDM, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.