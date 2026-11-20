Ο Καμερουνέζος μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι και συγκεκριμένα τράβηγμα στο δικέφαλο κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με το ιατρικό επιτελείο να επανεκτιμά αύριο

Νέο πρόβλημα προέκυψε στη μεσαία γραμμή του Άρη, καθώς μετά την απουσία του Ούρος Ράτσιτς από την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, αμφίβολη είναι πλέον και η συμμετοχή του Μάρτιν Χόνγκλα.

Ο Καμερουνέζος μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι -τράβηγμα στο δικέφαλο- προς το φινάλε της σημερινής προπόνησης, με το ιατρικό επιτελείο να αναμένεται να εξετάσει εκ νέου την κατάστασή του αύριο. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν επιπλέον προβληματισμό στον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ενδέχεται να στερηθεί τις δύο βασικές επιλογές για τον άξονα της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης στην Τρίπολη.

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Στα θετικά για τον Έλληνα τεχνικό είναι η επικείμενη επιστροφή των Γιάννη Γιαννιώτα και Τίνο Καντεβέρε στις κανονικές προπονήσεις. Αμφότεροι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα και αποκατάσταση αντίστοιχα, ωστόσο από το Σάββατο αναμένεται να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας.

Η προπόνηση της Παρασκευής ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ακολούθησε παιχνίδι διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.