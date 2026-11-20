Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας με τον αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, για τα επόμενα 4+1χρόνια.

Τη συνέχιση της κοινής τους πορείας μέχρι το καλοκαίρι του 2031 ανακοίνωσαν ΠΑΟΚ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο και να παραμένει κάτοικος Τούμπας για τα επόμενα χρόνια.

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Ο «Zile» αποτελεί πλέον ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Από την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, το 2020, μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες και την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, κερδίζοντας παράλληλα την αγάπη του κόσμου και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.



Ο Α. Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας στις 11 Ιουλίου του 1996. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ και με τις επιδόσεις του κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μεγάλους της χώρας. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009 κι έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να γίνει ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας.



Τον Ιούλιο του 2016 η Μπενφίκα δεν έχασε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, παραμένοντας στην Πορτογαλία για τέσσερα χρόνια μέχρι που βρήκε το… λιμάνι του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.



Κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές. Είναι ιστορίες δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας. Το 2020, ο Zile βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που έψαχνε στην καριέρα του. Μια ευκαιρία που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το σπίτι του και την Τούμπα το μέρος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας. Με συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη παρουσία στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό του Δικεφάλου.



Μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ. Μια διαδρομή που αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς.



Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!