Στους 61 συμμετέχοντες της μελέτης, η ανάπτυξη των όγκων σταμάτησε στο 90% των περιπτώσεων, ενώ σε έναν στους δώδεκα ασθενείς, οι όγκοι έγιναν εντελώς μη ανιχνεύσιμοι στις εξετάσεις

Μια σημαντική ιατρική ανακάλυψη έρχεται στο φως για τον καρκίνο του παγκρέατος, έναν από τους πιο επικίνδυνους και δύσκολα αντιμετωπίσιμους τύπους καρκίνου. Σύμφωνα με πρόσφατες κλινικές δοκιμές, ένα νέο καθημερινό χάπι που ονομάζεται δαραξονρασίμπη, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ασθενείς με προχωρημένη μορφή της νόσου.

Συγκεκριμένα, στους 61 συμμετέχοντες της μελέτης, η ανάπτυξη των όγκων σταμάτησε στο 90% των περιπτώσεων, ενώ πάνω από το 60% είδε τους όγκους να συρρικνώνονται. Μάλιστα, σε έναν στους δώδεκα ασθενείς, οι όγκοι έγιναν εντελώς μη ανιχνεύσιμοι στις εξετάσεις.

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Παρόλο που η ιατρική κοινότητα χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα αυτά ως ένα τεράστιο βήμα προόδου και «άλμα δεκαετιών», οι γιατροί συνιστούν ψυχραιμία. Τονίζουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες έρευνες για να διαπιστωθεί αν η θεραπεία μπορεί να αποτρέψει την επανεμφάνιση της νόσου και να θεωρηθεί οριστική λύση.