Ο Ντένες βογκούσε από τον πόνο, αναστέναζε και ζητούσε επίμονα από τον Θεό να τον απαλλάξει από αυτόν, ενώ οι σωφρονιστικές αρχές υποστήριξαν ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Τέξας, όπου ο 70χρονος Ρεϊνάλντο Ντένες χρειάστηκε να υπομείνει μια διαδικασία που διήρκησε σχεδόν μία ώρα μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι υπάλληλοι των φυλακών αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στον εντοπισμό κατάλληλης φλέβας για να τοποθετήσουν τις δύο ενδοφλέβιες βελόνες, μέσω των οποίων θα χορηγούνταν η θανατηφόρα δόση του ηρεμιστικού πεντοβαρβιτάλη.

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Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ο Ντένες βογκούσε από τον πόνο, αναστέναζε και ζητούσε επίμονα από τον Θεό να τον απαλλάξει από αυτόν, ενώ οι σωφρονιστικές αρχές υποστήριξαν ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι πεντοβαρβιτάλη είχε χορηγηθεί, σε δύο δόσεις, και στην Κρίστα Πάικ την 1η Οκτωβρίου, χωρίς όμως να επέλθει ο θάνατος, αλλά να προκληθεί κώμα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η ουσία δεν εισήλθε σωστά στην κυκλοφορία του αίματος, συγκεντρώθηκε στα χέρια της και προκάλεσε εγκαύματα και φουσκάλες.

Reinaldo Dennes, 70, was executed at 7:08 p.m. Central Standard Time Thursday evening for the deadly shooting of wholesale diamond dealer Janos Szucs in what was previously known as the Greenrich Building on Richmond Avenue. https://t.co/kI7hFf42xe https://t.co/9lhRuHnS1g Διαφήμιση Διαφήμιση November 20, 2026

«Πάρε μου τον πόνο, Πατέρα»

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ο Ντένες δήλωσε στους παρευρισκόμενους ότι ήθελε οι αγαπημένοι του να γνωρίζουν πως τα τελευταία 30 χρόνια ήταν ευλογημένος, «γνωρίζοντας την αγάπη του Πατέρα». Απευθυνόμενος στον διευθυντή των φυλακών, είπε: «Προχώρα, διευθυντή!».

Λίγο αργότερα, ο Ντένες φώναξε «ο πόνος! Προχώρα! Προχώρα!» και παρακάλεσε τον Θεό να «πάρει αυτόν τον πόνο». Επανέλαβε πολλές φορές «Άφησέ με να φύγω, Πατέρα» και συμπλήρωσε «Είμαι εδώ. Ήμουν γιος σου όλα αυτά τα χρόνια».

Στη συνέχεια, φώναξε «Το δεξί μου πόδι με σκοτώνει!» περιγράφοντας τον πόνο ως κράμπα. Ακολούθησαν βογκητά και η φράση «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Πάρε με, Πατέρα. Μη με αφήνεις να υποφέρω έτσι. Έλα τώρα».

Μετά από τρία δυνατά βογκητά, ο Ντένες άρχισε να βγάζει ήχους ροχαλητού – συνολικά οκτώ – οι οποίοι σταδιακά εξασθενούσαν, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν περίπου δώδεκα ήρεμες αναπνοές που επίσης έγιναν σταδιακά πιο αδύναμες.

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Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 19:07, 63 λεπτά αφότου ο Ντένες είχε δεθεί στο φορείο. Ένα λεπτό αργότερα, στις 19:08, διαπιστώθηκε ο θάνατός του από γιατρό, στις φυλακές του Χάντσβιλ.

«Έγιναν όλα τα προβλεπόμενα»

Οι σωφρονιστικές αρχές δήλωσαν ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η εκπρόσωπος Τύπου των φυλακών, Αμάντα Ερνάντεζ, ανέφερε πως έγιναν αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες εντοπισμού κατάλληλης φλέβας, προτού η ομάδα εκτέλεσης καταφέρει να τοποθετήσει τις βελόνες στο αριστερό πόδι και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του Ντένες.