Απευθυνόμενος στους κατοίκους της Ουκρανίας, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι σημερινές εχθροπραξίες δεν πρέπει να αποτελέσουν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο λαών

Κάλεσμα στους Ουκρανούς να εγκαταλείψουν την αντιπαράθεση με τη Μόσχα και να αναζητήσουν ένα κοινό μέλλον με τη Ρωσία απηύθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο λαοί πρέπει να επιδιώξουν την επαναπροσέγγισή τους.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι αξιοποιούν την Ουκρανία για την προώθηση των γεωπολιτικών τους συμφερόντων, με στόχο, όπως ισχυρίστηκε, την αποδυνάμωση και την υποταγή τόσο της ίδιας όσο και της Ρωσίας.

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Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου έγιναν σε συνέντευξη στον Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του ρωσικού Πρώτου Καναλιού με τίτλο «Η βάπτισή μας. Ο Προκαθήμενος». Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της Ρωσίας, στις σχέσεις των δύο λαών, στη θρησκευτική παράδοση και σε όσα περιέγραψε ως διαχρονικές προσπάθειες της Δύσης να περιορίσει τη ρωσική επιρροή.

«Ελάτε μαζί μας, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας»

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της Ουκρανίας, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι σημερινές εχθροπραξίες δεν πρέπει να αποτελέσουν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο λαών. Τους κάλεσε, μάλιστα, να κοιτάξουν πέρα από τις τραγικές συνέπειες του πολέμου και να επικεντρωθούν στις προοπτικές των επόμενων γενεών.

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«Θα ήθελα να πω: Ελάτε στη δική μας πλευρά, γιατί αυτή είναι η κοινή μας πλευρά. Ελάτε, λοιπόν, στην κοινή πλευρά, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι το μέλλον των παιδιών και η αναζήτηση κοινών στόχων, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων.

Επίσης, ο Πούτιν δήλωσε ότι: «Ό,τι κι αν συμβαίνει, όποιες τραγωδίες κι αν εκτυλίσσονται σήμερα, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας».

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την ενίσχυση και των δύο πλευρών.

Η «ένωση» των δύο λαών δεν προϋποθέτει κοινό κράτος

Ο Πούτιν επιχείρησε να διευκρινίσει τι εννοεί όταν αναφέρεται στην επανένωση Ρώσων και Ουκρανών, επισημαίνοντας ότι δεν θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους.

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Όπως εξήγησε, η ένωση θα μπορούσε να έχει ευρύτερο χαρακτήρα και να αφορά την κοινή πορεία, τη συνεργασία και την επιδίωξη κοινών συμφερόντων.

«Όλοι εμείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ζουν στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας, πρέπει να επιδιώκουμε την ένωση», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ίσως όχι στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους, δεν μιλάμε καθόλου γι’ αυτό. Αλλά για ένωση με την ευρύτερη δυνατή έννοια της λέξης».

Επίθεση στη Δύση: «Θέλει να αποδυναμώσει και να υποτάξει τους πάντες»

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στην κριτική του Πούτιν προς τις δυτικές κυβερνήσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος αμφισβήτησε τα κίνητρα της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν αποσκοπεί στην προστασία της Ουκρανίας, αλλά στην εξυπηρέτηση ευρύτερων γεωπολιτικών σχεδιασμών.

Κατά την εκδοχή που παρουσίασε, η αντιπαράθεση με τη Μόσχα αξιοποιείται από εξωτερικές δυνάμεις ως μέσο αποδυνάμωσης τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας.

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Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι¨«Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι όλα όσα συμβαίνουν και όλοι όσοι τους υποστηρίζουν, ακόμη και στις σημερινές συνθήκες αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, δεν το κάνουν προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά για τα δικά τους συμφέροντα».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τις δυτικές χώρες ότι επιδιώκουν να διασπάσουν κράτη και να τα θέσουν υπό τον έλεγχό τους, επικαλούμενος την αρχή «διαίρει και βασίλευε».

Ο Πούτιν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η ιστορία της χώρας μας δείχνει ότι, μόλις γινόταν ισχυρότερη και πιο δυνατή, εμφανίζονταν αμέσως δυνάμεις που ήθελαν να εφαρμόσουν την αρχή “διαίρει και βασίλευε”».

Ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη σημερινή σύγκρουση ως συνέχεια αυτής της πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι ο περιορισμός της ισχύος της Ρωσίας και η ενίσχυση της εξάρτησής της από τις επιδιώξεις άλλων κρατών.

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Επίθεση στην ουκρανική ηγεσία: «Στην εξουσία βρίσκονται εθνικιστές»

Κριτική άσκησε ο Πούτιν και στην πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας, την οποία κατηγόρησε ότι χαρακτηρίζεται από εθνικιστικές θέσεις και εχθρότητα απέναντι σε άλλους λαούς.

Υποστήριξε ότι η καλλιέργεια μίσους και η αντιπαράθεση με άλλες εθνότητες δεν μπορούν να αποτελέσουν σταθερή βάση για το μέλλον της χώρας.

«Με αυτό το μίσος δεν μπορείς να φτάσεις μακριά», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την κριτική του στις πολιτικές επιλογές του Κιέβου.

Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στη γενικότερη επιχειρηματολογία του Κρεμλίνου για την ουκρανική σύγκρουση, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος συνέδεσε επανειλημμένα με ζητήματα ιστορικής ταυτότητας και εθνικής ενότητας.

«Η αποβιομηχάνιση της Ουκρανίας είχε ξεκινήσει πολύ πριν από τον πόλεμο»

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στην οικονομική πορεία της Ουκρανίας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αποδίδοντας τη σημερινή παραγωγική και δημογραφική της υποχώρηση σε μια μακροχρόνια διαδικασία που, όπως υποστήριξε, είχε ξεκινήσει δεκαετίες νωρίτερα.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για την απώλεια σημαντικών βιομηχανικών κλάδων, μεταξύ των οποίων η ναυπηγική, η αεροναυπηγική και η παραγωγή πυραυλικών συστημάτων.

«Τι συνέβη μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας; Έχασε τη ναυπηγική της βιομηχανία, την αεροναυπηγική της βιομηχανία και την παραγωγή πυραύλων», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα είχε εισέλθει σε περίοδο αποβιομηχάνισης και πληθυσμιακής συρρίκνωσης πολύ πριν από τη ρωσική εισβολή.

Μάλιστα, επιχείρησε να διαχωρίσει την οικονομική υποχώρηση που περιέγραψε από τις επιπτώσεις των ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων.

«Και όχι τώρα, όχι τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας των ανταποδοτικών πληγμάτων των ρωσικών πυραυλικών δυνάμεων. Όχι, όλα κατέρρευσαν από μόνα τους», δήλωσε.

Η Ορθοδοξία ως θεμέλιο της ρωσικής ταυτότητας

Πέρα από τις πολιτικές αναφορές στην Ουκρανία και τη Δύση, ο Πούτιν αφιέρωσε μέρος της συζήτησης στη θρησκευτική παράδοση και στον ρόλο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Μιλώντας στον Εμίρ Κουστουρίτσα, παρουσίασε τη Ρωσία και την Ορθοδοξία ως δυνάμεις που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαφύλαξη της χριστιανικής παράδοσης.

«Με αυτή την έννοια, βεβαίως, η Ρωσία και η Ορθοδοξία μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο εκείνης της κιβωτού για την οποία μιλήσατε», ανέφερε, απαντώντας στον Σέρβο σκηνοθέτη.

Παράλληλα, συνέδεσε τον πνευματικό ρόλο της Εκκλησίας με την πολιτική κατεύθυνση του ρωσικού κράτους, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν ως κοινό στόχο τη διατήρηση της ανθρώπινης ύπαρξης και της πνευματικότητας. Όπως σημείωσε, αυτή η αντίληψη αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας διδασκαλίας του Πατριάρχη Κυρίλλου.

«Προσεύχομαι καθημερινά για τη Ρωσία και τον λαό μας»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στην προσωπική του πίστη και στη σχέση του με τη θρησκεία.

Αποκάλυψε ότι προσεύχεται καθημερινά για τη χώρα και τους πολίτες της, ενώ περιέγραψε την ανθρώπινη ψυχή ως το ουσιαστικότερο στοιχείο της ύπαρξης.

«Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι προσεύχομαι καθημερινά για τη Ρωσία και για τον λαό μας», δήλωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη θρησκευτική του αντίληψη για την ανθρώπινη φύση, υποστηρίζοντας ότι η ψυχή αποτελεί το στοιχείο που δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη.

«Το θεμελιώδες και σημαντικότερο συστατικό κάθε ανθρώπου είναι η ψυχή, δηλαδή αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη ψυχή είναι αιώνια και απεριόριστη, όπως το Σύμπαν», ανέφερε.

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που, όπως είπε, λαμβάνει από τη ρωσική κοινωνία, χαρακτηρίζοντάς την απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της χώρας.

Ο Πούτιν κατέληξε λέγοντας ότι: «Αισθάνομαι ασφαλώς τη στήριξη του λαού μας και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτήν».