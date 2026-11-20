«Την ίδια στιγμή που ο κ. Γεωργιάδης υποκριτικά κάνει πως νοιάζεται για τα Ελληνόπουλα και τους κινδύνους του διαδικτύου, ο Πρωθυπουργός “διαφημίζει” βιντεοπαιχνίδι που απαγορεύεται σε ανηλίκους για να ακολουθήσει το trend», αναφέρει σε σχόλιό του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφορικά με πρόσφατη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Το πόσο ρηχή είναι η κυβερνητική πολιτική, δεν χρειαζόμασταν αποδείξεις.

Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός με το βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζει το επίδομα στους συνταξιούχους απευθυνόμενος στα εγγόνια τους, που πια θα μπορούν να ζητήσουν δώρο το Grand Theft Auto, όπως λέει.

Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι.

Ο κ. Γεωργιάδης που έξαλλος αναφωνούσε προ ημερών πως «το ΠΑΣΟΚ άφησε απροστάτευτα τα Ελληνόπουλα στους κινδύνους του διαδικτύου», γιατί πρότεινε ηλικιακή αναλογικότητα στην απαγόρευση των ανηλίκων από τη χρήση των social media, πώς νιώθει για τον Πρωθυπουργό του, που διαφημίζει εμμέσως αυτό το βιντεοπαιχνίδι απλά και μόνο για να ακολουθήσει το trend;»

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«Ποιος θα ζητήσει το GTA 6 από τον παππού και τη γιαγιά;» – Βίντεο Μητσοτάκη για το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Με μια αναφορά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto 6 (GTA 6) και στα χριστουγεννιάτικα δώρα των παππούδων προς τα εγγόνια τους, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλήσει για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός συνδύασε την πληρωμή της ενίσχυσης με το παιχνίδι που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, κάνοντας μια χιουμοριστική αναφορά στις επιθυμίες των νεότερων ενόψει Χριστουγέννων.

«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται σήμερα (20/11) το απόγευμα σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι. Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη δυνατότητα αυτή στην καλή πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στο τέλος Νοεμβρίου το ίδιο ποσό θα καταβληθεί στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους πολίτες με αναπηρία.

«Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας», κατέληξε ο πρωθυπουργός.