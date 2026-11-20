Η κλήση αφορά την έρευνα για τα έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα του Φεβρουαρίου 2023

Με την ιδιότητα του κατηγορούμενου για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος καλείται ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής να απολογηθεί για την υπόθεση των Τεμπών, ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρενη.

Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός αφού ολοκλήρωσε την ανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, απέστειλε κλήση προς απολογία στον πρώην υπουργό ο οποίος κατείχε τη θέση αυτή όταν συνέβη η σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απολογία αναμένεται την επόμενη Παρασκευή και αφορά στο πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, με βάση τη σχετική άδεια που είχε δώσει η Βουλή.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής καλείται «να απολογηθεί ως κατηγορούμενος, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, η οποία τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 09.07.2019 έως και την 01.03.2023, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».