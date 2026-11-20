Συνολικά 15 άτομα συνελήφθησαν για τη δράση του κυκλώματος, το οποίο απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ και φέρεται να εισέπραξε παράνομα 4,8 εκατομμύρια ευρώ

Ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα», εικονικών τιμολογίων, τραπεζικών διευκολύνσεων και προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς να έχουν την ανάλογη οικονομική επιφάνεια, είχαν στήσει τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

Η έρευνα αποκάλυψε φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατ. ευρώ και παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 15 άτομα, ανάμεσά τους δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων και τέσσερις λογιστές. Πίσω από την υπόθεση, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο η ανταλλαγή εικονικών παραστατικών, αλλά ένας μηχανισμός με διακριτούς ρόλους, κοινά πρόσωπα και συγκεκριμένα σημεία εξυπηρέτησης των παράνομων συναλλαγών.

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Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών – «βιτρίνα»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, ο βασικός μηχανισμός στηριζόταν σε ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Στην πραγματικότητα, φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων μεγάλων ποσών, με στόχο την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρων.

Μέσω αυτής της διαδικασίας αποκρύφθηκε φορολογητέα ύλη που αντιστοιχεί σε 13 εκατ. ευρώ φόρου εισοδήματος και 15 εκατ. ευρώ ΦΠΑ. Παράλληλα, υποβλήθηκαν αιτήματα για επιστροφές φόρων, από τα οποία το κύκλωμα φέρεται να εισέπραξε παράνομα συνολικά 4,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει ήδη καταλογιστεί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του δικτύου ήταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι των εταιρειών. Ανάμεσά τους υπήρχαν άνεργοι, ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων και άτομα χωρίς εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Το οικονομικό και επαγγελματικό τους προφίλ δεν δικαιολογούσε, σύμφωνα με τους ελεγκτές, τη διαχείριση επιχειρήσεων με τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία των ίδιων προσώπων σε διαφορετικές εταιρείες αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη των μεταξύ τους διασυνδέσεων.

Ο δείκτης Jaccard που αποκάλυψε τις διασυνδέσεις

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε η αξιοποίηση εξειδικευμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων από τους ελεγκτές της ΔΕΟΣ. Μεταξύ αυτών ήταν οι τεχνικές ανάλυσης δικτύων και συσχετίσεων, αλλά και ο δείκτης ομοιότητας Jaccard.

Πρόκειται για μια μαθηματική μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων. Με απλά λόγια, επιτρέπει να εντοπιστεί σε ποιο βαθμό δύο σύνολα έχουν κοινά στοιχεία, συγκρίνοντας τα κοινά τους δεδομένα με το σύνολο των διαφορετικών στοιχείων τους.

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Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη τεχνική βοήθησε τους ελεγκτές να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές.

Από την ανάλυση προέκυψαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα και επικαλύψεις στη διοίκηση των επιχειρήσεων, στις οικονομικές συναλλαγές και στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι ίδιες φυσικές παρουσίες εμφανίζονταν σε διαφορετικές εταιρείες, ενώ εντοπίστηκαν κοινά χαρακτηριστικά που συνέδεαν επιχειρήσεις οι οποίες φαινομενικά δεν είχαν σχέση μεταξύ τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτές μπόρεσαν να σχηματίσουν μια συνολική εικόνα του δικτύου και να εντοπίσουν τις σχέσεις που συνέδεαν τις εταιρείες με τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Οι δύο τραπεζικοί διευθυντές και οι αναλήψεις με «αμοιβή» άνω των 100.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων, ενός στη Δυτική Ελλάδα και ενός στην Ανατολική Αττική, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους 15 συλληφθέντες.

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Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δύο τραπεζικά στελέχη φέρονται να διευκόλυναν τους διαχειριστές των εταιρειών στην ανάληψη των παράνομων επιστροφών φόρων, οι οποίες έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Για κάθε ανάληψη, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, φέρονται να λάμβαναν ως αντάλλαγμα ποσά που ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ.

Για τη διερεύνηση του ρόλου τους, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ συνεργάστηκαν με τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο τα δύο στελέχη φέρονται να παρείχαν διευκολύνσεις στο κύκλωμα και να συνέβαλαν στην ανάληψη των χρημάτων.

Οι τέσσερις λογιστές και το καφενείο στο κέντρο της Αθήνας

Σημαντική θέση στον μηχανισμό φέρονται να είχαν και οι λογιστές, καθώς τέσσερις από αυτούς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης. Η εμπλοκή τους συνδέεται με τη διαχείριση των φορολογικών διαδικασιών και την υποβολή των δηλώσεων των εταιρειών που χρησιμοποιούνταν από το κύκλωμα.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας φέρεται να λειτουργούσε ως σημείο τεχνολογικής υποστήριξης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να είχε μεταβιβαστεί σε πρόσωπο που λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποβολών των δηλώσεων. Το στοιχείο αυτό εξετάστηκε από τις Αρχές στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των προσώπων και των επιχειρήσεων που συνδέονταν με τον μηχανισμό.

Οι διώξεις στους 15 συλληφθέντες

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, ασκήθηκαν κατά περίπτωση ποινικές διώξεις στους 15 συλληφθέντες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η φοροδιαφυγή φέρεται να τελέστηκε με τρεις τρόπους: μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, έκδοσης εικονικών τιμολογίων και υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή, ο οποίος θα προσωποποιήσει τις κατηγορίες για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.