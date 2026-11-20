Καβγάς ανάμεσα σε Καιρίδη Λατινοπούλου με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε η ευρωβουλευτής για το Πολυτεχνείο

Ο Δημήτρης Καιρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ για την πρόεδρο της Φωνής Λογικής. Ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε την Αφροδίτη Λατινοπούλου ως «τη χειρότερη ευρωβουλευτή», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αρχή της διαμάχης έγινε όταν ο Δημήτρης Καιρίδης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε πως «είναι η χειρότερη ευρωβουλευτής, στη χειρότερη ευρωομάδα», κατηγορώντας την ότι «δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα εκεί» και ότι «αυτό που κάνει είναι εσωτερική πολιτική».

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Σε συνέχεια των δηλώσεων, ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε: «Τι έχει κάνει η Λατινοπούλου, αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρωβουλή; Με τον παχυλό μισθό, για να μιλήσω λαϊκίστικα, όπως μιλάει εκείνη έτσι; Να καθίσει να δει τη δουλειά της λοιπόν. Να καθίσει να διαβάσει κανένα βιβλίο να ξεστραβωθεί και μετά να έρθει να μας μιλήσει για αυτά τα μεγάλα και σημαντικά (σ.σ. αναφέρεται στο Πολυτεχνείο)».

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τη Φωνή Λογικής, με ανακοίνωση στην οποία η Αφροδίτη Λατινοπούλου παραθέτει στοιχεία για τη δραστηριότητά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράλληλα, αναφέρει για τον Δημήτρη Καιρίδη ότι «διετέλεσε ο πλέον αποτυχημένος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για λιγότερο από έναν χρόνο, πριν αντικατασταθεί κακήν κακώς στον ανασχηματισμό του Ιουνίου 2024».

Στην ίδια ανακοίνωση, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σημειώνει: «Μιλάμε δε, για τον ίδιο πολιτικό γίγαντα που είχε χρησιμοποιήσει δημόσια τη φράση ‘είμαστε παιδιά των Οθωμανών’, χωρίς να ντραπεί και προσπαθώντας αποτυχημένα εκ των υστέρων να το δικαιολογήσει. Τον ίδιο που υποστήριξε με θέρμη τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την κομματική πειθαρχία των υπουργών της κυβέρνησης!».

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Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής καταλήγει: «Μην ξεφτιλίζεστε λοιπόν άδικα στην αγωνιώδη προσπάθειά σας να επανεκλεγείτε βουλευτής. Καταλαβαίνουμε ότι ο ανταγωνισμός των υποψηφιοτήτων στον Βόρειο Τομέα Αθηνών είναι μεγάλος και ότι η πίεση για την πολιτική σας επιβίωση μπορεί να είναι ασφυκτική».

Επικοινωνιακή αντεπίθεση με στοιχεία

Στην εκτενή ανακοίνωση της Φωνής Λογικής, που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία για το κοινοβουλευτικό έργο της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η πλατφόρμα MEPScore, η ίδια έχει καταθέσει 137 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, καταλαμβάνοντας την 20ή θέση μεταξύ 747 ευρωβουλευτών και την 4η θέση μεταξύ των 21 Ελλήνων στην κατάταξη των ερωτήσεων.

Επισημαίνεται ότι οι επτά ευρωβουλευτές της ΝΔ μαζί έχουν καταθέσει συνολικά 276 ερωτήσεις, ενώ κανένας από αυτούς δεν φτάνει τις 137 ερωτήσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Παράλληλα, η συμμετοχή της στις ονομαστικές ψηφοφορίες φτάνει το 80,4%, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο πέντε εκ των επτά ευρωβουλευτών της ΝΔ.

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Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης τις θεματικές ενότητες που έχει αναδείξει η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, τη χρηματοδότηση Τουρκίας και Λιβύης από ευρωπαϊκούς πόρους, τις επιθέσεις κατά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και την τραγωδία των Τεμπών.

Η Φωνή Λογικής τονίζει ότι η πρόεδρός της έχει προτείνει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, κλειστές δομές σε ακατοίκητα νησιά και επιστροφές όσων δεν δικαιούνται να παραμένουν στην Ελλάδα. Υπογραμμίζεται ότι η Ευρώπη εξετάζει πλέον τη δημιουργία κέντρων επιστροφής στην Αφρική, με συμμετοχή και της Ελλάδας στη σχετική πρωτοβουλία.

Πολιτική σύγκρουση και ιδεολογικές αιχμές

Η ανακοίνωση της Φωνής Λογικής κατηγορεί τον Δημήτρη Καιρίδη για πολιτική ασυνέπεια και αλαζονεία, ενώ γίνεται αναφορά σε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την «καπηλεία του Νοέμβρη» και σε ζητήματα ιδεολογικής διαχείρισης της Ιστορίας.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «υποκρισία χωρίς όρια» και επισημαίνεται ότι σημαντικό τμήμα της λεγόμενης «γενιάς του Πολυτεχνείου», που άσκησε εξουσία, φέρει ευθύνες για το πελατειακό κράτος και τη χρεοκοπία της χώρας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «η λάσπη, οι προσβολές και η αλαζονεία δεν υποκαθιστούν ούτε το έργο ούτε τα επιχειρήματα», καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και προσοχή στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση.