Βασική αιτία ανησυχίας για την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί η ταχύτητα με την οποία η Τεχεράνη ανασυγκροτεί τις δυνατότητες παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Το ενδεχόμενο εξαπόλυσης νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν εξετάζουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CBS News, από πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων.

Βασική αιτία ανησυχίας για την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου αποτελεί η ταχύτητα με την οποία η Τεχεράνη ανασυγκροτεί τις δυνατότητες παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και οι προσπάθειές της να θωρακίσει τη στρατιωτική και πυρηνική της υποδομή, μεταφέροντας κρίσιμες εγκαταστάσεις σε υπόγειους χώρους.

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Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυπώσει τον ισχυρισμό ότι το Ιράν ενδέχεται να επιδιώκει την ανάπτυξη χημικών και βιολογικών όπλων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Οι εξελίξεις καταγράφονται έπειτα από μήνες έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Επίσης, το Ιράν αρνείται να προσέλθει σε συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, εάν προηγουμένως οι ΗΠΑ δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν αποδεχθούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προετοιμαζόμενες για το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου συγκρούσεων με το Ιράν, ενώ δηλώνουν έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε πρώτη επίθεση.

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Η ισραηλινή κυβέρνηση θα προτιμούσε μια νέα κοινή στρατιωτική επιχείρηση με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να δώσει το πράσινο φως για νέα στρατιωτική δράση και ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει αυτή.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα πολιτικής πίεσης για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη και έχει επηρεάσει αρνητικά την πολιτική θέση των Ρεπουμπλικανών.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν, πάντως, να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και δύο αεροπλανοφόρα, τα οποία συνοδεύονται από πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, οι οποίοι ξεκίνησαν από κοινού τον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας πριν από περίπου εννέα μήνες, με εκτεταμένες στρατιωτικές επιθέσεις, τα περιθώρια για μια νέα κοινή επιχείρηση ενδέχεται να περιορίζονται.

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Πολιτικές εξελίξεις σε Ισραήλ και ΗΠΑ

Στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μετά τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του προηγούμενου μήνα, τα οποία έδωσαν στους πολιτικούς του αντιπάλους την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ, οι πολιτικές εξελίξεις αναμένεται να περιορίσουν περαιτέρω τα περιθώρια κινήσεων του Τραμπ, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προβλέπεται να χάσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου τον Ιανουάριο. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο των πολιτικών του αντιπάλων στις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Τόσο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού όσο και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απέφυγαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες του CBS News σχετικά με τον σχεδιασμό ενδεχόμενων νέων επιθέσεων κατά του Ιράν. Αντίστοιχα, ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν προχώρησαν σε επίσημη τοποθέτηση.

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Αμερικανοί στρατιωτικοί διοικητές, ωστόσο, διαμηνύουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εκτελέσουν οποιαδήποτε εντολή του προέδρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δικτύου, η υφιστάμενη στρατιωτική διάταξη των ΗΠΑ στην περιοχή θα μπορούσε να επιτρέψει την έναρξη νέας επιθετικής επιχείρησης μέσα σε δύο έως τέσσερις ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Τραμπ υποστηρίζει επανειλημμένα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, καθώς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πλοία, μεταξύ άλλων όρων.

Οι κατηγορίες για χημικά και βιολογικά όπλα

Πέρα από την ανησυχία για την ανασυγκρότηση του συμβατικού οπλοστασίου του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε και το ενδεχόμενο η Ισλαμική Δημοκρατία να επιδιώκει την απόκτηση χημικών ή βιολογικών όπλων.

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«Εξετάζουν τα αέρια, εξετάζουν τα βιολογικά όπλα, επειδή τους έχουμε αποκλείσει από την πυρηνική οδό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Fox News, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, πριν από τη συνάντησή του με τους Ρώσους και Κινέζους ομολόγους του.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες την Πέμπτη, παραλληλίζοντάς τες με τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί ύπαρξης όπλων μαζικής καταστροφής στο Ιράκ, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί ως βασικό επιχείρημα πριν από την εισβολή του 2003.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακαΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ:

«Βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι με δυσοίωνες νέες κατηγορίες και ένα αφήγημα που φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο παραπλανητικό σενάριο».

Συναντήσεις κορυφαίων στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών

Την ίδια ώρα, οι στρατιωτικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ εντείνονται.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συναντήθηκε την Τετάρτη με ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, αντικείμενο της συνάντησης ήταν μια «κοινή, ολοκληρωμένη αποτίμηση της κατάστασης».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ και ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν.

Η δημόσια επιβεβαίωση της συμμετοχής του επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών στη συγκεκριμένη συνάντηση θεωρείται ασυνήθιστη και αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδεται στο ζήτημα του Ιράν.

Ο Γκόφμαν είχε πραγματοποιήσει επαφές και στην Ουάσιγκτον την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ άλλων με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Ενδεικτική της σημασίας των διαβουλεύσεων είναι και η εκτίμηση του Έρεζ Γουίνερ, προέδρου του Israel Defense and Security Forum, ο οποίος δήλωσε:

«Ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο οποίος σπάνια φεύγει από τη χώρα, δεν ταξίδεψε για μια σύντομη επίσκεψη λίγων ωρών, αλλά παρέμεινε για μερικές ημέρες. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που βρίσκεται στο τραπέζι».

Η πολιτική θέση του Νετανιάχου και το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης

Μια ενδεχόμενη απόφαση για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν θα ερχόταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική περίοδο για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μετά τις εκλογές του προηγούμενου μήνα, οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει την παραμονή του στην εξουσία σε διάστημα λίγων ακόμη εβδομάδων.

Από την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του στην Κνεσέτ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση εθνικής ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κρίσιμες προκλήσεις ασφαλείας, με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή πυρηνική συμφωνία επί της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, το Ιράν αύξησε σημαντικά τα επίπεδα εμπλουτισμού ουρανίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ανάγκες ενός αμιγώς ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διεθνών επιθεωρητών που επικαλείται το δημοσίευμα, το Ιράν διατηρεί απόθεμα περίπου 900 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, επίπεδο που βρίσκεται κοντά στην απαιτούμενη καθαρότητα για την παραγωγή πυρηνικού όπλου.

Την ίδια στιγμή, πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου τον κατηγορούν ότι ενδέχεται να επιδιώκει τη συνέχιση της πολεμικής σύγκρουσης προκειμένου να διατηρήσει την πολιτική του θέση.

Ο Νετανιάχου πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες ενημερώσεις για ζητήματα ασφαλείας με πολιτικούς αντιπάλους του, γεγονός που ορισμένοι αναλυτές συνδέουν με την πιθανότητα επικείμενης στρατιωτικής δράσης.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Νετανιάχου και έχει δηλώσει ότι θα προτιμούσε να συνεργαστεί μαζί του σε περίπτωση νέας επιχείρησης κατά του Ιράν.

Νέες εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και απειλές της Τεχεράνης

Οι συζητήσεις για μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιούνται ενώ καταγράφεται αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CBS News, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Τρίτη επίθεση στο στρατηγικής σημασίας νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την ως ενέργεια αυτοάμυνας, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, τις οποίες ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε.

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να πραγματοποίησε επιθέσεις και κατά του Κουβέιτ μέσα στην ίδια εβδομάδα, χωρίς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, να προκληθούν ζημιές.

Η ιρανική ηγεσία προετοιμάζεται δημόσια για το ενδεχόμενο νέας πολεμικής αναμέτρησης, προειδοποιώντας ότι η απάντησή της σε οποιαδήποτε νέα επίθεση θα είναι πολύ ευρύτερη από εκείνες των προηγούμενων συγκρούσεων.

Αξιωματούχοι της ιρανικής κυβέρνησης και των Φρουρών της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι τα αντίποινα δεν θα περιοριστούν στο Ισραήλ και στις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Στις απειλές που έχουν διατυπωθεί περιλαμβάνονται επίσης αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη, ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου, αλλά και υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, τέλος, δήλωση που αποδίδεται στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, «δεν θα υπάρχουν γεωγραφικά όρια για τους ιρανικούς πυραύλους».

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανησυχία για μια νέα γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά και τις απειλές της Τεχεράνης, να διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από CBS News