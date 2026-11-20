Περιγράφοντας τη σημερινή εικόνα της περιοχής, οκ. Σαμαράς έκανε λόγο για μια βαθιά οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη κρίση, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων

Τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά υποδέχθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λάρισα.

Στις δηλώσεις του προς τα μέσα ενημέρωσης, μετά τη συνάντηση με τον περιφερειάρχη, ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Θεσσαλία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, αλλά και στις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές μετά τις μεγάλες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών.

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Περιγράφοντας τη σημερινή εικόνα της περιοχής, έκανε λόγο για μια βαθιά οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη κρίση, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι: «Μετά τις αλλεπάλληλες τραγωδίες, η Θεσσαλία είναι ξεκάθαρο ότι πονάει ακόμα. Υπάρχει συντριβή, οικονομική, κοινωνική και θα έλεγα ανθρώπινη, οικογενειακή».

Μάλιστα, αναφέρθηκε στην απόγνωση που επικρατεί στον κτηνοτροφικό κόσμο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν την περιοχή, αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο στο εξωτερικό, ακόμη και στην Αυστραλία.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στις αναγκαστικές θανατώσεις ζώων, που έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση για τους κτηνοτρόφους.

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Παράλληλα, στάθηκε στις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις αγροτικές εκτάσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel. Όπως επισήμανε, υπάρχουν ακόμη χωράφια που δεν έχουν καθαριστεί, την ώρα που έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική σε αυτή την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για αντίθεση ανάμεσα στις ανάγκες των πληγέντων παραγωγών και στα οικονομικά συμφέροντα όσων επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι: «Αυτό δείχνει μια άλλη τραγωδία, την τραγωδία της ανηθικότητας και της έλλειψης συνείδησης μεταξύ εκείνων που απλώς θέλουν να βγάλουν λεφτά και εκείνων οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν».

Επιπλέον, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε ακόμη στην αποχώρηση των Ολλανδών από τη διαδικασία αποκατάστασης της Θεσσαλίας, στις διεκδικήσεις αποζημιώσεων, αλλά και στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

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«Από πλευράς αντιπλημμυρικής προστασίας χάθηκαν τρία ολόκληρα χρόνια», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές μελέτες μόλις τώρα περνούν στο στάδιο της υλοποίησης.

Έξι χρόνια μετά τον σεισμό, άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν σε κοντέινερ

Αναφορά έκανε και στους σεισμόπληκτους του Δαμασίου, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, έξι χρόνια μετά τον σεισμό, εξακολουθούν να υπάρχουν κάτοικοι που διαμένουν σε κοντέινερ.

Μάλιστα, συνέκρινε την κατάσταση με την εμπειρία του από τους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986, επισημαίνοντας ότι έξι χρόνια μετά την καταστροφή δεν υπήρχαν άνθρωποι που να εξακολουθούν να ζουν σε προσωρινές εγκαταστάσεις.

Πηγή φωτογραφίας:Larissanet.gr

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε και το ζήτημα της αναγνώρισης της προσφοράς των διασωστών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των μεγάλων καταστροφών. Όπως τόνισε, οι άνθρωποι αυτοί δεν έλαβαν ούτε την απαραίτητη ηθική επιβράβευση για την προσπάθεια και την προσφορά τους.

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Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις και το σχέδιο πόλης της Λάρισας

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τη Λάρισα, κάνοντας λόγο για τα προβλήματα που προκαλεί η αναστολή της σύνδεσης των σιδηροδρομικών δρομολογίων.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή να προχωρήσει το σχέδιο πόλης, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό για την οργανωμένη ανάπτυξη και τη μελλοντική προοπτική της περιοχής.

«Όταν πονάει ο αγροτικός τομέας εδώ, πονάει όλη η Ελλάδα»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε στο ζήτημα του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι τα προβλήματα της θεσσαλικής αγροτικής οικονομίας δεν αφορούν μόνο την περιοχή, αλλά έχουν ευρύτερες συνέπειες για ολόκληρη τη χώρα.

«Αυτό που θέλω επίσης να καταλήξω λέγοντάς σας είναι το πρόβλημα του αγροτικού, που πονάει περισσότερο όλη την περιοχή και μέσω αυτής της περιοχής και του πόνου της πονάει όλη η Ελλάδα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διασφάλισης της επισιτιστικής επάρκειας, συνδέοντάς την με την εθνική ασφάλεια και την ανεξαρτησία της χώρας.

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«Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να θρέψει στοιχειωδώς τον πληθυσμό της είναι καταδικασμένη να αντιμετωπίσει εθνικά διλήμματα», υπογράμμισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με έκκληση για συνεννόηση και κοινή προσπάθεια, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της Θεσσαλίας και να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Ο κ. Σαμαράς κατέληξε λέγοντας ότι: «Πέρα και πάνω από κόμματα, η Θεσσαλία απαιτεί σοβαρότητα, σταθερότητα και την πίστη ότι μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε μπροστά το σχέδιο, ώστε επιτέλους ο κόσμος να αποκτήσει το δικαίωμα να χαμογελάσει».