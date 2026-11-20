Ένα άλογο εντοπίστηκε νεκρό, σε κατάσταση προχωρημένου υποσιτισμού και με τα πόδια του δεμένα, σε απομονωμένη περιοχή μεταξύ Καρυωτών και Θερμών στη Σαμοθράκη

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης και εγκατάλειψης ζώου αποκαλύφθηκε στη Σαμοθράκη, προκαλώντας αποτροπιασμό και οργή. Ένα άλογο εντοπίστηκε νεκρό, σε κατάσταση προχωρημένου υποσιτισμού και με τα πόδια του δεμένα, σε απομονωμένη περιοχή μεταξύ Καρυωτών και Θερμών.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε κάτοικος του νησιού, ο οποίος προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία τόσο στο Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης όσο και στον Δήμο, σύμφωνα με το e-evros.gr.

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Πλέον, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτυχο ζώο έχασε τη ζωή του και να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη του, καθώς και όσους ενδεχομένως ευθύνονται για την κατάστασή του.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σημείο προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς αφήνουν ανοιχτά δύο εφιαλτικά ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι κάποιος να έδεσε το ήδη εξαντλημένο άλογο και να το εγκατέλειψε αβοήθητο στην ερημιά, οδηγώντας το σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο. Το δεύτερο είναι το ζώο να είχε ήδη πεθάνει και στη συνέχεια να σύρθηκε με δεμένα τα πόδια στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να απομακρυνθεί χωρίς να γίνει η προβλεπόμενη διαχείριση της σορού και να αποκρυφθεί η ευθύνη για την κατάστασή του.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγα χρόνια

Το νέο περιστατικό δεν είναι το πρώτο ανάλογο που καταγράφεται στη Σαμοθράκη. Το 2017, ένα ακόμη άλογο είχε βρεθεί νεκρό, κάτω από παρόμοιες συνθήκες, στην παραλία στις Δάφνες του νησιού.

Το νέο εύρημα επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της κακοποίησης και της εγκατάλειψης ιπποειδών, παρά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ζώων.

Οι έρευνες των αρχών αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση, με ζητούμενο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν στοιχεία για κακοποίηση ή εγκατάλειψη του ζώου.