Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση σχεδόν 2%, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 2,5%, ενώ ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 2,19%

Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρές πιέσεις, καθώς κεφάλαια συνολικής αξίας σχεδόν 4,28 τρισ. δολαρίων χάθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες, εν μέσω μαζικών ρευστοποιήσεων σε μετοχές, πολύτιμα μέταλλα και κρυπτονομίσματα.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν απώλειες περίπου 1,85 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία, οι ασιατικές αγορές έχασαν 1,1 τρισ. δολάρια, ενώ η αξία του χρυσού και του ασημιού μειώθηκε κατά περίπου 1,3 τρισ. δολάρια. Παράλληλα, από την αγορά κρυπτονομισμάτων εξαϋλώθηκαν σχεδόν 36 δισ. δολάρια.

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Τι βρίσκεται πίσω από το κύμα των ρευστοποιήσεων και ποιες είναι οι ανησυχίες που εντείνουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές;

Από τη Wall Street έως την Ασία, οι πιέσεις εξαπλώνονται στις αγορές

Το κύμα των ρευστοποιήσεων ξεκίνησε με τη σημαντική υποχώρηση της Wall Street στις 19 Νοεμβρίου.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση σχεδόν 2%, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 2,5%, ενώ ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 2,19%.

Η πτώση των αμερικανικών μετοχών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας κατά περισσότερα από 1,85 τρισ. δολάρια.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο. Η μετοχή της AMD κατέγραψε απώλειες 7,7%, ενώ 13 από τις 17 μεγαλύτερες εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) εμφάνισαν σημαντικές εκροές κεφαλαίων. Η SoftBank υποχώρησε, επίσης, έως και 16%.

Οι απώλειες επεκτάθηκαν στη συνέχεια και στις ασιατικές αγορές. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημείωσε πτώση 2,9%, με τη χρηματιστηριακή αξία των μετοχών της περιοχής να μειώνεται κατά περίπου 1,09 τρισ. δολάρια.

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Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε περισσότερο από 4%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών. Αντίστοιχη πτώση, περίπου 4%, κατέγραψε και ο νοτιοκορεατικός KOSPI.

Σημαντικές απώλειες σημείωσαν και μεγάλες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου. Η χρηματιστηριακή αξία της TSMC μειώθηκε κατά περίπου 63 δισ. δολάρια, της Samsung κατά 44 δισ. δολάρια και της SK Hynix κατά 38 δισ. δολάρια.

Υποχωρούν χρυσός και ασήμι

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στις μετοχές, καθώς ούτε τα πολύτιμα μέταλλα κατάφεραν να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός υποχώρησε περίπου 3%, στα 3.526 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κατέγραψε πτώση 4%, υποχωρώντας κάτω από τα 41 δολάρια.

Σε μηνιαία βάση, οι απώλειες του χρυσού διαμορφώνονται περίπου στο 15%, ενώ το ασήμι έχει υποχωρήσει σχεδόν 29%.

Ο γνωστός επικριτής του Bitcoin, Peter Schiff, εκτίμησε ότι η υποχώρηση του χρυσού ενδέχεται να αποτελεί προειδοποιητική ένδειξη για την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών και της αγοράς ακινήτων.

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«Μια τόσο μεγάλη πτώση του χρυσού πιθανότατα σημαίνει ότι οι αγορές μετοχών και ακινήτων πρόκειται να υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο, σε ποσοστιαία βάση. Φαίνεται ότι ο χρυσός προεξοφλεί ένα αποπληθωριστικό περιβάλλον», δήλωσε.

Τρεις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τις ανησυχίες των επενδυτών είναι το ενδεχόμενο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan, με επικεφαλής τον Michael Feroli, αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους, προβλέποντας πλέον τρεις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, τα επιτόκια θα μπορούσαν να διαμορφωθούν στο εύρος του 4,50%-4,75%.

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, σχεδόν το σύνολο των μελών της διοίκησης θεωρούσε αναγκαία την περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός παρέμενε επίμονα υψηλός.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το TradingView, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις, με στόχο και τη χρηματοοικονομική περιοχή του Ριάντ, προκαλώντας ζημιές στον πύργο PIF. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει την προσφορά πετρελαίου και να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το Bitcoin υποχωρεί στα 61.000 δολάρια

Απώλειες κατέγραψε και η αγορά κρυπτονομισμάτων, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή της να μειώνεται κατά 1,6%, στα 2,21 τρισ. δολάρια. Η υποχώρηση αντιστοιχεί σε απώλειες περίπου 35,93 δισ. δολαρίων.

Το Bitcoin σημείωσε πτώση σχεδόν 3%, υποχωρώντας στα 61.290 δολάρια από περίπου 63.500 δολάρια. Αντίστοιχα, τα XRP, Ethereum, Solana και Dogecoin κατέγραψαν απώλειες που κυμάνθηκαν μεταξύ 3% και 5%.

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Τα στοιχεία της CoinGlass δείχνουν ότι το τελευταίο 24ωρο ρευστοποιήθηκαν οι θέσεις 141.813 traders, με τη συνολική αξία των αναγκαστικών ρευστοποιήσεων να ανέρχεται σε 698,32 εκατ. δολάρια.

Ο Peter Schiff εξέφρασε, επίσης, την απορία του για το γεγονός ότι το Bitcoin δεν έχει υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, παρά τη γενικευμένη πτώση των αγορών.

«Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που συγκρατεί το Bitcoin. Υπό αυτές τις συνθήκες της αγοράς, θα έπρεπε πραγματικά να δέχεται πολύ ισχυρότερο πλήγμα. Τι συμβαίνει;», διερωτήθηκε.

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic

Στις εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την κατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων συγκαταλέγεται και η δημόσια εγγραφή της Anthropic.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης άντλησε περίπου 81 δισ. δολάρια, ενώ η μετοχή της ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με άνοδο 17% σε σχέση με την τιμή διάθεσης των 83 δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν ακόμη πιθανό προορισμό για τα επενδυτικά κεφάλαια, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένη αβεβαιότητα και έντονες ανακατατάξεις.