Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της και βγήκε εκτός οδοστρώματος στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) στην Εύβοια, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και βγήκε εκτός οδοστρώματος στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα.

Το τροχαίο συνέβη μετά τη διασταύρωση των Τσακαίων, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviaonline, οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν τον οδηγό της νταλίκας χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές από τα Νέα Στύρα και αστυνομικοί, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρύστου.

Την ίδια ώρα, αναμενόταν γερανός προκειμένου να ανασηκώσει την νταλίκα και να ελεγχθεί η πλευρά του οχήματος που έχει καταπλακωθεί. Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν υπήρχε και άλλο άτομο μέσα στο όχημα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο.