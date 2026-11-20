Οι Πειραιώτες στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καθώς την επόμενη Παρασκευή υποδέχονται την MRK Sloga Doboj για το EHF European Cup

Την εντυπωσιακή του πορεία στη Handball Premier συνέχισε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, ο οποίος επικράτησε με 40-29 της Δράμας στο κλειστό της Ηλιούπολης, για την 9η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις εννέα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους σταθερότητα.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με τρία γκολ, ο Ολυμπιακός αντέδρασε, βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία και πήρε σημαντικό προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό του, ξέφυγε με διψήφια διαφορά και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο τελικό 40-29.

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Η Δράμα αιφνιδίασε, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά και εκμεταλλεύτηκαν τόσο την αστοχία των Πειραιωτών όσο και τις επεμβάσεις του τερματοφύλακά τους, Κόρσακ. Στο 9ο λεπτό, η Δράμα είχε αποκτήσει προβάδισμα με 7-4, βάζοντας από νωρίς δύσκολα στους γηπεδούχους.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού ήρθε με πρωταγωνιστή τον Παγιάτη, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ μέσα στα πρώτα 13 λεπτά και συνέβαλε στην ισοφάριση (8-8). Από εκείνο το σημείο και μετά, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους παρουσία και άρχισαν να παίρνουν τον έλεγχο.

Με ένα σερί τεσσάρων τερμάτων, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 13-10, ενώ συνέχισαν να διευρύνουν τη διαφορά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το γκολ του Βίντα, 20 δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα, διαμόρφωσε το 20-13 και έδωσε στον Ολυμπιακό προβάδισμα επτά τερμάτων.

Ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και έφτασε στο 9/9

Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στο γήπεδο με την ίδια ένταση και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης. Ο Τζίμπουλας ανέβασε τη διαφορά στο 23-13 μόλις 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, με τον Ολυμπιακό να φτάνει για πρώτη φορά στο +10.

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Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και η επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων συνέχισε να αποδίδει. Με τον Κούντους να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και να πετυχαίνει πέντε γκολ μέσα στα πρώτα 12 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 33-21, στα μέσα της περιόδου.

Η συνέχεια είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και δεν επέτρεψε στη Δράμα να πλησιάσει. Το τελικό 40-29 σφράγισε την ένατη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια της Handball Premier, με τους Πειραιώτες να παραμένουν αήττητοι και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Επόμενος σταθμός το European Cup

Οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Την επόμενη Παρασκευή (27/11, 16:30) θα υποδεχθούν την MRK Sloga Doboj από τη Βοσνία, στο κλειστό της Ηλιούπολης, για τον πρώτο αγώνα του 3ου γύρου του EHF European Cup.