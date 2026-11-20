Στο εδώλιο του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης θα βρεθεί πλέον και ο τότε διοικητής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας

Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια η κατηγορία στην υπόθεση του αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημερώθηκε από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου και έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο. Παράλληλα, το κατηγορητήριο διευρύνεται, με την πλευρά της οικογένειας να αναφέρει ότι στο εδώλιο θα βρεθεί και ο τότε διοικητής του νοσοκομείου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενο έναν χειρουργό του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

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Η αρχική κατηγορία αφορούσε σωματική βλάβη από αμέλεια. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του αστυνομικού, η υπόθεση αποκτά νέα ποινική διάσταση, καθώς τίθεται πλέον ζήτημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η επέμβαση του 2022 και η καθυστέρηση στη διάγνωση

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ο τότε 55χρονος αστυνομικός υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης της σκωληκοειδούς απόφυσης στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιά. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ελήφθη δείγμα για ιστολογική εξέταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει ο ίδιος, ενημερώθηκε έναν ολόκληρο χρόνο αργότερα ότι η βιοψία είχε δείξει αδενοκαρκίνωμα, δηλαδή κακοήθη όγκο.

Η καθυστέρηση στην ενημέρωση και οι ενδεχόμενες συνέπειές της στην εξέλιξη της ασθένειας βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Ο αστυνομικός έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο, ενώ η οικογένειά του συνεχίζει τη δικαστική προσπάθεια για τη διερεύνηση των ευθυνών.

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Διευρύνεται το κατηγορητήριο – Στο επίκεντρο και η διοίκηση του νοσοκομείου

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου χειρουργού, Πάρης Σπυράτος, επιβεβαίωσε ότι η κατηγορία αναβαθμίζεται από σωματική βλάβη από αμέλεια σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η διερεύνηση δεν περιορίζεται πλέον στον γιατρό που πραγματοποίησε την επέμβαση, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα ευθύνης της τότε διοίκησης του νοσοκομείου.

«Η κρίσιμη κατά τη θέση της υπεράσπισης είδηση ήταν ότι το κατηγορητήριο πλέον έχει διευρυνθεί, ότι θα συνδικαστούν οι υποθέσεις. Δεν είναι πλέον κατηγορούμενος μόνο ο χειρουργός ο οποίος διενήργησε την πράξη, αλλά το κατηγορητήριο διευρύνεται και αποδίδονται πλέον ευθύνες ευρύτερα της διοίκησης», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το δικαστήριο δεν έχει εξετάσει ακόμη την υπαιτιότητα του κατηγορουμένου, σημειώνοντας πως η υπεράσπιση διαθέτει σοβαρά επιχειρήματα που θα παρουσιάσει κατά τη διαδικασία.

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Δικηγόρος οικογένειας: «Αν είχαν δώσει τα αποτελέσματα νωρίτερα, θα μπορούσε να είχε σωθεί»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του αστυνομικού, Νίκος Διαλυνάς, ανέφερε ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί μαζί με εκείνη που αφορά τον τότε διοικητή του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

«Σήμερα θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, οπότε και θα εκδικαστεί η υπόθεση μαζί με τον τότε διοικητή του 424, οπότε θα έχουμε δύο κατηγορούμενους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η καθυστέρηση στην ενημέρωση υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του αστυνομικού.

«Στη διαδικασία αναδείχτηκε ότι ο καρκίνος κάλπασε σε εκείνους τους 12 μήνες και ότι, αν είχαν δώσει τα αποτελέσματα ακόμη και δύο μήνες μετά, ο άνθρωπος είτε θα είχε σωθεί είτε θα ήταν μια χρόνια νόσος ή θα του τον αφαιρούσαν και θα τελείωνε η ιστορία. Με λίγα λόγια, πέθανε άδικα», ανέφερε χαρακτηριστικά.