Η 35χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ασκληπιείο Βούλας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων

Με πολλαπλά κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδρυτή της Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στη Βούλα, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ. Η 35χρονη βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει διάβαση πεζών στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, στο ύψος της οδού Καλύμνου. Εκεί, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί μέτρα μακριά.

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Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μίλησε στο «Live News» του MEGA, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης.

«Την κοπάνησε, τη σήκωσε ψηλά και την έριξε κάτω. Κι εγώ που το είδα ήταν σοκ. Το μπαμ που άκουσα και είδα που πετάχτηκε στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Βούλα

Σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα, η 35χρονη ακολουθούσε τη συνηθισμένη διαδρομή της για τζόκινγκ και έφτασε στη διάβαση πεζών, όπου επιχείρησε να περάσει απέναντι. Εκείνη την ώρα, ένα φορτηγό που βρισκόταν στο σημείο φέρεται να περιόριζε την ορατότητα.

«Επειδή την έβλεπα κάθε πρωί που πήγαινε για τζόκινγκ και βλέπω ότι πάει στο φανάρι, σταματάει στη διάβαση και περνάει απέναντι. Αυτή ανέβαινε από Κανελλοπούλου να πάει στο φανάρι, εκεί που κάνει αριστερά για Καλύμνου. Ήταν ένα φορτηγό εκεί στο φανάρι στη διάβαση και πήγαινε να περάσει κανονικά απέναντι. Το αυτοκίνητο ανέβαινε, πήγαινε προς Βάρη. Τη σήκωσε δύο – τρία μέτρα ψηλά και έπεσε κάτω η κοπέλα», περιέγραψε.

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Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο μετά τη σύγκρουση και, σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

«Ο οδηγός αμέσως έκατσε εκεί. Δεν έφυγε. Ο άνθρωπος κατέβηκε για να δώσει πρώτες βοήθειες. Μετά μαζεύτηκε ο κόσμος, ήρθε η μηχανή του ΕΚΑΒ, ήρθε και το ασθενοφόρο», ανέφερε.

Σε βίντεο από κάμερα καταστήματος καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση, με περαστικούς να σπεύδουν να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Η Χριστίνα Βακάκη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στο πρόσωπο, στα πόδια και στα χέρια. Παρότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο, η αποκατάστασή της αναμένεται να είναι απαιτητική και θα χρειαστούν χειρουργικές επεμβάσεις.

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Ποια είναι η Χριστίνα Βακάκη

Η Χριστίνα Βακάκη είναι μία από τις δύο κόρες του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, ιδρυτή της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo. Είναι παντρεμένη με τον Κύπριο εφοπλιστή Βασίλη Μιχαήλ και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού της προκάλεσε αναστάτωση στον φιλικό και οικογενειακό της κύκλο. Η φίλη της, Χριστίνα Παππά, δήλωσε συγκλονισμένη όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό μέσα από την εκπομπή «Live News».

«Παρακολουθούσα MEGA, “Live News”, τον κ. Ευαγγελάτο και τώρα το άκουσα και σοκαρίστηκα. Την αγαπώ τη Χριστίνα και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Είμαι σοκαρισμένη, η αλήθεια είναι», ανέφερε.

Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρίσκονται οι γονείς της και ο σύζυγός της, με την αποκατάσταση της υγείας της να αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα της οικογένειας.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μία από τις γνωστότερες επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας, η ίδια επέλεξε να ακολουθήσει τη δική της επαγγελματική πορεία. Μετά την ολοκλήρωση των σχολικών της σπουδών ταξίδεψε στο Μαϊάμι, όπου σπούδασε σε σχολή μαγειρικής.

Η αγάπη της για τη μόδα την οδήγησε, το 2014, να δημιουργήσει μαζί με τη μητέρα της, Έφη Γιατίλη – Βακάκη, ένα brand με χειροποίητα καπέλα και αξεσουάρ.

Αυτή την περίοδο, ωστόσο, το ενδιαφέρον της οικογένειας και των ανθρώπων της επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πορεία της υγείας της και στην αποκατάστασή της μετά τον σοβαρό τραυματισμό.