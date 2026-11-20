Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, Ναντίρ Ιφί, πέτυχε το τρίτο νικητήριο καλάθι σε ισάριθμες διαδοχικές αναμετρήσεις για την Παρί και έδειξε ότι δεν φοβάται να πάρει την ευθύνη όταν τον χρειάζεται η ομάδα του.

Η αγωνιστική δράση της φετινής συναρπαστικής EuroLeague συνεχίζεται με… αστραπιαίους ρυθμούς. Οι εκπλήξεις κάθε εβδομάδα κάνουν την εμφάνισή τους και προσθέτουν το στοιχείο του απρόβλεπτου.

Αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο «φορμαρισμένες» ομάδες την τρέχουσα περίοδο είναι η Παρί. Η γαλλική ομάδα συστήθηκε για πολλούς πρώτη φορά το 2024, στην «παρθενική» της σεζόν στην κορυφαία Ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει, αλλά κάποια άλλα έχουν μείνει ίδια.

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Ο σύλλογος από το Παρίσι έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού ανεξαρτήτως ποιος προπονητής κάθεται στην άκρη του πάγκου. Το αγωνιστικό της σήμα κατατεθέν δεν είναι άλλο από το γρήγορο μπάσκετ, με συνεχή πίεση και επιθέσεις σε υψηλό ρυθμό, το οποίο «τραβάει» την προσοχή του θεατή.

Άλλη μία σταθερά είναι ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας. Ο Γάλλος γκαρντ βρίσκει συνεχώς τον τρόπο να μας εκπλήσσει θετικά με την ανοδική πορεία που καταγράφει. Μέσα σε 8 ημέρες η Παρί κλήθηκε να δώσει τρία παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων και τα τρία όμως, είχαν παρόμοια κατάληξη. Ποια ήταν αυτή; Ο Ιφί να «μιλήσει» στα τελευταία δευτερόλεπτα και με το νικητήριο καλάθι του να… υπογράψει τις νίκες της ομάδας του.

Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η γαλλική ομάδα να έχει ρεκόρ 7-6 και να μετράει έξι συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι δεν πρέπει να την «ξεγράφεις» ποτέ.

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Το «κρύο» αίμα

Στο εναρκτήριο παιχνίδι της 11 ης αγωνιστικής παρακολουθήσαμε έναν αγώνα-διαφήμιση του μπάσκετ ανάμεσα στην Παρί και την Φενέρμπαχτσε. Υψηλό σκορ, πλούσιο θέαμα, συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Ο σύλλογος από το Παρίσι προηγήθηκε με 8 πόντους σχεδόν ένα λεπτό πριν τη λήξη, αλλά οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους δεν είχαν «πει» την τελευταία τους λέξη, αφού με ένα απίστευτο επιμέρους 8-0 το ματς οδηγηθήκαμε στην παράταση.

Το ταμπλό έγραφε 109-109 με 6.2 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του έξτρα πενταλέπτου. Ο Ιφί, που δεν είχε αγωνιστεί για αρκετά λεπτά, πέρασε για την τελευταία επίθεση. Ο Γάλλος γκαρντ πήρε την μπάλα από την επαναφορά, πέρασε τον Μπόλντγουιν και με την βοήθεια του Ντοκοσί, που έκανε το σκριν, νίκησε αντιπάλους και χρονόμετρο και «υπέγραψε» με το buzzer-beater μία μεγαλειώδες νίκη για την ομάδα του.

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Όπως είναι λογικό ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί στο «Accor Arena».

Η τέλεια απόδραση

Για το πρώτο παιχνίδι της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας» η Παρί φιλοξενήθηκε στο «Palau Blaugrana» από την Μπαρτσελόνα. Σε ακόμη μία αναμέτρηση το θέαμα και η ανταγωνιστικότητα «καθήλωσε» όλους τους φίλαθλους του μπάσκετ.

Με το σκορ να βρίσκεται στην ισοπαλία των 86 πόντων, οι δύο ομάδες είχαν «θεωρητικά» από μία τελευταία επίθεση. Ο Ναντίρ Ιφί «χτύπησε» ξανά στο τέλος, καθώς με ένα πολύ δύσκολο step-back τρίποντο πάνω στον Μπριθουέλα, έδωσε «αέρα» τριών πόντων στην Παρί.

Από την άλλη, ο Ισπανός γκαρντ θέλησε να «πάρει το αίμα» του πίσω, αλλά η προσπάθεια του βρήκε σίδερο και η γαλλική ομάδα έφυγε με ένα σπουδαία διπλό.

«Τρίτωσε» το καλό

Τελευταίο «θύμα» η Χάποελ Τελ Αβίβ. Σε μία συναρπαστική εξέλιξη του παιχνιδιού, το τελικό αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Μπλέικνι με καλάθι και φάουλ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (94-96).

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Ο «clutch» Ναντίρ Ιφί, με ένα τρίποντο από τα οκτώ μέτρα πάνω στα απλωμένα χέρια του Λεντέι, έφερε ξανά μπροστά την Παρί, με 16.8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Μπλέικνι έκανε το λάθος και παρά το γεγονός ότι ο Ντιλικίνα αστόχησε στις δύο βολές, η γαλλική ομάδα έφυγε νικήτρια με το 97-96 και την έκτη συνεχόμενη νίκη στην EuroLeague.

Ο Ναντίρ Ιφί, ως ηγέτης της Παρί, δεν φοβάται να βγει μπροστά την κρίσιμη ώρα. Εκτός από το γεγονός ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ της διοργάνωσης, εξελίσσεται και ένας από τους πιο «clutch» παίκτες της EuroLeague. Η ομάδα από το Παρίσι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και να δούμε που μπορεί να φτάσει φέτος το ευχάριστο «project».