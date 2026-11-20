Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε ευδιάθετος στο πλατό, δεν δίστασε να πιει σφηνάκι ουίσκι, να συμμετάσχει στην παρασκευή παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου κέικ και να αστειευτεί με τους οικοδεσπότες

Την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «This Morning» του ITV μετά την επιστροφή του στη Βρετανία έκανε ο πρίγκιπας Χάρι, μιλώντας για τη νέα ζωή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Ο δούκας του Σάσεξ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος στο πλατό, όπου τον υποδέχθηκαν οι παρουσιαστές Άλισον Χάμοντ και Ντέρμοτ Ο’Λίρι με μια θερμή αγκαλιά. Μάλιστα, δεν δίστασε να πιει σφηνάκι ουίσκι, να συμμετάσχει στην παρασκευή παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου κέικ και να αστειευτεί με τους οικοδεσπότες.

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«Είναι υπέροχο που επέστρεψα στην πατρίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, παρά τα έξι χρόνια που πέρασε στην Καλιφόρνια, η Βρετανία εξακολουθεί να του δημιουργεί την αίσθηση του σπιτιού.

«Είναι πάντα ενδιαφέρον όταν ζεις στο εξωτερικό και κοιτάζεις προς τα πίσω. Βλέπεις να συμβαίνουν διάφορα, αλλά τώρα που επέστρεψα όλα μου φαίνονται αρκετά γνώριμα. Προφανώς έχουν αλλάξει πολλά, αλλά όσον αφορά το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το σπίτι μου. Μου έλειψαν, βέβαια, οι χειμώνες», ανέφερε.

Ο Χάρι πρόσθεσε ότι απολαμβάνει ξανά τις βόλτες στην εξοχή και τις επισκέψεις στις βρετανικές παμπ, ενώ δήλωσε ότι έχει αρχίσει να προσαρμόζεται με ενθουσιασμό στον χειμωνιάτικο καιρό.

Η νέα ζωή του Άρτσι και της Λίλιμπετ στη Βρετανία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά του, αποκαλύπτοντας ότι η επιστροφή στη Βρετανία έχει επιδράσει θετικά στην αυτοπεποίθησή τους.

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Ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο σε νέο σχολείο στην Αγγλία, μετά τη μετεγκατάσταση της οικογένειας από το Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Όπως είπε ο πρίγκιπας Χάρι, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές για τα παιδιά ήταν η σχολική στολή, την οποία φόρεσαν για πρώτη φορά.

«Τους βγάζω τις αμερικανικές προφορές και οι φίλοι τους στο σχολείο κάνουν το ίδιο», αστειεύτηκε.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την προσαρμογή τους, υπογράμμισε: «Λατρεύουν που επέστρεψαν. Λέω “επέστρεψαν”, αν και στην πραγματικότητα δεν έχουν γνωρίσει ποτέ πραγματικά τη ζωή εδώ. Είναι μια μεγάλη πολιτισμική αλλαγή. Νομίζω ότι το γεγονός πως φορούν σχολικές στολές είναι μια σημαντική αλλαγή για εκείνα, αλλά σίγουρα τα έχει βοηθήσει».

Και πρόσθεσε: «Η αυτοπεποίθηση και των δύο έχει εκτοξευθεί από τότε που ξεκίνησαν σε σχολείο στη Βρετανία, κάτι που είναι πραγματικά πολύ όμορφο».

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο στα παιδιά λίγες ημέρες μετά την αρχική εγγραφή τους, καθώς η μεγάλη απόσταση και η αυξημένη κίνηση στους δρόμους δημιουργούσαν προβλήματα στην ομάδα ασφαλείας των Σάσεξ.

Τα Χριστούγεννα, το ουίσκι και η επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ

Ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρθηκε και στα σχέδια της οικογένειας για τα Χριστούγεννα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να περάσουν τις γιορτές μαζί με τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ.

Δεν διευκρίνισε εάν θα βρίσκονται στη Βρετανία ή στις ΗΠΑ, ωστόσο αποκάλυψε ότι τα παιδιά ανυπομονούν να δουν χιόνι.

«Η σύζυγός μου είναι πολύ καλή στην κουζίνα, όπως και η πεθερά μου, οπότε θα αφήσω το μαγείρεμα σε εκείνες», είπε χαριτολογώντας, προσθέτοντας ότι στο εορταστικό τραπέζι πιθανότατα θα υπάρχει γκάμπο ή γαλοπούλα.

Θυμήθηκε, επίσης, τα προηγούμενα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια στο Σάντρινγχαμ, όπου, όπως είπε, υπήρχαν κάθε είδους παρασκευές γαλοπούλας, από ψητή μέχρι ξεψαχνισμένη.

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Στη συνέχεια, συμμετείχε σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων με τίτλο «The Best of British or American All Star», που είχε στόχο να διαπιστώσει πόσο έχει επηρεαστεί από τα χρόνια που έζησε στις ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων, επέλεξε τη βρετανική λέξη «sweets» αντί της αμερικανικής «candy» για τα γλυκά, αν και παραδέχθηκε ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιεί την αμερικανική εκδοχή όταν μιλά στα παιδιά του, προκειμένου να τον καταλαβαίνουν.

Ο Χάρι ρωτήθηκε και για τον νέο Τζέιμς Μποντ, δίνοντας την έγκρισή του στην επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον εμβληματικό ρόλο.

«Τζέιμς Μποντ, 100%. Θέλω να βεβαιωθώ ότι ο ρόλος βρίσκεται σε καλά χέρια», απάντησε όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στον Βρετανό πράκτορα και το «Mission: Impossible» του Τομ Κρουζ.

Για την επιλογή του Πάτινσον σχολίασε: «Νομίζω ότι είναι υπέροχη. Ανυπομονώ να τη δω».

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Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στη σειρά «EastEnders» και το «Suits», που έκανε γνωστή τη Μέγκαν Μαρκλ, ο Χάρι προτίμησε το δεύτερο, ζητώντας μάλιστα συγγνώμη από τον ηθοποιό Ρος Κεμπ, πρωταγωνιστή της βρετανικής σαπουνόπερας.

Η επικοινωνία με την Άλισον Χάμοντ και η περιπέτεια υγείας της

Μία από τις πιο χιουμοριστικές στιγμές της εκπομπής ήταν όταν ο Χάρι αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Άλισον Χάμοντ, χωρίς εκείνη να απαντήσει στις κλήσεις του.

Όπως είπε, είχε ζητήσει το τηλέφωνό της από συνεργάτη της και την είχε καλέσει μέσω FaceTime όταν επέστρεψε στο σπίτι μαζί με τα παιδιά του, τα οποία ήθελαν να τη δουν.

«Σου τηλεφώνησα με FaceTime όταν επέστρεψα σπίτι με τα παιδιά. Ήταν τόσο ενθουσιασμένα, αλλά δεν απάντησες. Μετά μπορεί να σου έστειλα και μήνυμα όταν ήσουν στο νοσοκομείο, επειδή ανησύχησα, αλλά και πάλι τίποτα», είπε.

Η παρουσιάστρια είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο τον Οκτώβριο, έπειτα από σοβαρή κρίση πανικού που υπέστη ζωντανά στον αέρα της εκπομπής, ενώ υποβλήθηκε και σε καρδιολογικό έλεγχο.

Η ίδια απολογήθηκε, εξηγώντας ότι δεν απαντά σε άγνωστους αριθμούς τηλεφώνου. Ο Χάρι την καθησύχασε λέγοντας ότι κάνει το ίδιο.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με νέα πειράγματα, όταν η Χάμοντ τον προσκάλεσε στο σπίτι της για να του μάθει εκφράσεις από την τοπική διάλεκτο του Μπέρμιγχαμ.

«Δεν θα σηκώσεις όμως το τηλέφωνο, έτσι; Δεν μπορείς να με καλείς και μετά να μην απαντάς στις κλήσεις μου. Είναι απλώς αγένεια!», της απάντησε γελώντας.

Η επιστροφή στο Winter Wonderland και η εμπειρία με τα παιδιά

Ο δούκας του Σάσεξ θυμήθηκε ακόμη τις επισκέψεις του στο χριστουγεννιάτικο πάρκο Winter Wonderland στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου, όταν ήταν νεότερος και πήγαινε με φίλους του, πριν γνωρίσει τη Μέγκαν.

Όπως είπε, η εμπειρία είναι πλέον διαφορετική όταν συνοδεύεται από παιδιά.

«Είναι λίγο διαφορετικά με τα παιδιά. Είμαι 42 ετών και πηγαίνω κατευθείαν στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια. Ο γιος μου λέει “έλα!” κι εγώ απαντάω “αχ…”», ανέφερε με χιούμορ.

Μάλιστα, την Τετάρτη ο Χάρι και η Μέγκαν φωτογραφήθηκαν μαζί με τα παιδιά τους κατά την επίσκεψή τους στο Winter Wonderland.

Στην εκπομπή συμμετείχε επίσης σε μια χριστουγεννιάτικη μαγειρική δραστηριότητα με τον σεφ Φιλ Βίκερι. Σε μια απρόσμενη στιγμή, ένας βετεράνος των Invictus Games που βρισκόταν στο πλατό έβγαλε το προσθετικό του χέρι και το έδωσε στον Χάρι για να τον βοηθήσει να στύψει ένα λεμόνι.

Ο πρίγκιπας ξέσπασε σε γέλια, κουνώντας το προσθετικό χέρι, και σχολίασε ότι υπάρχει μια λίστα με αστεία που απαγορεύεται να γίνουν, με το συγκεκριμένο να είναι ένα από αυτά.

Λίγο αργότερα, ήπιε ένα σφηνάκι ουίσκι μαζί με τους παρουσιαστές.

Οι Invictus Games στο Μπέρμιγχαμ και η συγκινητική αναφορά στο νοσοκομείο

Η τηλεοπτική εμφάνιση του Χάρι συνέπεσε με την ανακοίνωση ότι το ITV θα είναι ο αποκλειστικός τηλεοπτικός μεταδότης των Invictus Games στη Βρετανία, που θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ την επόμενη χρονιά.

Τις τελετές θα παρουσιάσουν η Άλισον Χάμοντ και ο Παραολυμπιονίκης Έιντ Αντεπιτάν.

Ο δούκας αναφέρθηκε στη συμβολική σημασία που έχει η συγκεκριμένη πόλη για τους συμμετέχοντες, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο νοσοκομείο Queen Elizabeth.

«Το νοσοκομείο Queen Elizabeth στο Μπέρμιγχαμ ήταν το μέρος όπου ξύπνησαν πολλοί από τους αθλητές μας, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Οι πρώτοι άνθρωποι που έβλεπαν ήταν οι νοσηλευτές και οι γιατροί του νοσοκομείου», είπε.

Και πρόσθεσε: «Το να επιστρέψουν εκεί μαζί μου ήταν μια πραγματικά συγκινητική στιγμή. Εκατοντάδες Βρετανοί στρατιώτες νοσηλεύτηκαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Το γεγονός ότι θα επιστρέψουν στην ίδια πόλη για τους Αγώνες σημαίνει πολλά για εκείνους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο που να σημαίνει τόσα πολλά για αυτούς. Είναι το σωστό μέρος για τη διοργάνωση».

Ο Χάρι σχεδιάζει ήδη τη διοργάνωση, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 550 τραυματισμένα ή ασθενή μέλη των ενόπλων δυνάμεων και βετεράνοι από 25 χώρες.

Η δήλωση για ενδεχόμενη επιστροφή στον στρατό

Η εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι στο ITV ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Telegraph», κατά την οποία δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να επιστρέψει στον στρατό και να πολεμήσει τη Ρωσία, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Ο Χάρι υπηρέτησε για δέκα χρόνια στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ εκπαιδεύτηκε ως πιλότος επιθετικού ελικοπτέρου Apache και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν τις περιόδους 2007-2008 και 2012-2013.

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του στη δημιουργία και την ανάπτυξη των Invictus Games, της αθλητικής διοργάνωσης για τραυματισμένους και ασθενείς στρατιωτικούς και βετεράνους, η οποία συμπλήρωσε δέκα χρόνια το 2024.

Τον περασμένο μήνα, μιλώντας σε στρατιωτικούς αξιωματούχους του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, είχε αποκαλύψει ότι έχασε ένα μέρος του σκοπού και της ταυτότητάς του όταν άφησε τη στρατιωτική στολή μετά την αποχώρησή του από τον στρατό.

Όπως είχε πει, ωστόσο, βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να συνεχίσει να προσφέρει, στηρίζοντας τους βετεράνους.

Υπενθυμίζεται ότι όταν η μετακόμιση του Χάρι και της Μέγκαν στις ΗΠΑ έγινε μόνιμη, το 2021, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αφαίρεσε από τον δούκα τους στρατιωτικούς τίτλους και τις βασιλικές του χορηγίες.