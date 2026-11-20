Επίσης ο Τουσκ δήλωψσε ότι: «Αποδεικνύει ξεκάθαρα … ότι οι επόμενοι μήνες … θα θέσουν μεγάλες προκλήσεις για όλους μας»

Ρωσικοί πύραυλοι κρουζ και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ συνετρίβησαν σε πολωνικό έδαφος, κατά τη διάρκεια μεγάλης ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία, προκαλώντας συναγερμό στη Βαρσοβία.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις δυτικών συμμαχικών χωρών, με τη συμμετοχή δυνάμεων από 11 κράτη.

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση «μία από τις μεγαλύτερες» από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής το 2022. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν την επίθεση σε πολλές πόλεις και περιοχές της Ουκρανίας. Όλοι οι στόχοι ήταν απλή πολιτική υποδομή πράγματα που κυριολεκτικά διατηρούν τη ζωή των ανθρώπων», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προχώρησε στην επίθεση μετά τις «αδύναμες συναντήσεις» του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, καθώς και την «αποτυχία του να προσπαθήσει να αναδιαμορφώσει με κάποιο τρόπο τον κόσμο».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Η Ρωσία προσπαθεί να αντισταθμίσει τη στρατιωτική και διπλωματική της ανικανότητα με αυτού του είδους την τρομοκρατία».



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Τρεις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου



Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς, επιβεβαίωσε τρεις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν ήταν «τυχαίο» το γεγονός ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν την ίδια ημέρα με τις σημαντικές δυτικές στρατιωτικές ασκήσεις, στις οποίες συμμετείχαν δυνάμεις από 11 χώρες της «συμμαχίας των προθύμων», μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε το συμβάν «σκόπιμη πρόκληση» από τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τη Βαρσοβία το Σάββατο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι «δεν φαίνεται να είναι σύμπτωση» το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις.

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Επίσης ο Τουσκ δήλωψσε ότι: «Αποδεικνύει ξεκάθαρα … ότι οι επόμενοι μήνες … θα θέσουν μεγάλες προκλήσεις για όλους μας».

Reuters

«Το σημερινό περιστατικό δείχνει πιο καθαρά από ποτέ γιατί η Πολωνία πρέπει να συμμετέχει στις αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η Βαρσοβία έχει «καλύτερη κατανόηση» της απειλής που θέτει η Ρωσία.

Στο Ρούντνικ ναντ Σανεμ, στη νοτιοανατολική Πολωνία, αστυνομικοί με φωσφορίζοντα γιλέκα απέκλεισαν δρόμους και οι δυνάμεις ασφαλείας περιόρισαν την πρόσβαση στην περιοχή, μετά τις αναφορές για πτώση άγνωστου αντικειμένου.



Η αντίδραση του ΝΑΤΟ και του Ηνωμένου Βασιλείου



Ο Μαρκ Ρούτε επιβεβαίωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν ως απάντηση στις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε: «Μίλησα με τον Ντόναλντ Τουσκ για τις σοβαρές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μαχητικά του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν σε απάντηση. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Πολωνία και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ικανότητά μας για αποτροπή και άμυνα.

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«Πρόκειται σαφώς για ένα επικίνδυνο περιστατικό – συνέπεια του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Καταδικάζω τις επιθέσεις της Ρωσίας και τον συνεχιζόμενο πόλεμό της. Παραμένουμε ενωμένοι ως Σύμμαχοι και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος βρίσκεται στην Πολωνία για τις στρατιωτικές ασκήσεις, χαρακτήρισε την παραβίαση «πολύ σοβαρή».

Σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε: «Οι συνέπειες του παράνομου πολέμου της Ρωσίας γίνονται αισθητές σε όλη την Ουκρανία και αυξάνονται στις γειτονικές χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται αλληλέγγυο με τους συμμάχους μας».



Περισσότερα από 500 drones στην επίθεση κατά της Ουκρανίας



Ο υποστράτηγος Ιρένεους Νόβακ, επικεφαλής της επιχειρησιακής διοίκησης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι έως και 11 αντικείμενα ταυτοποιήθηκαν ως επικίνδυνα για τον πολωνικό εναέριο χώρο.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έκταση της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε επτά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, εκτόξευσε 26 πυραύλους κρουζ Kalibr και 72 πυραύλους Kh-101, ενώ εξαπέλυσε περισσότερα από 500 drones.

Στο μεταξύ, ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρζεσόφ-Γιασιόνκα εκκενώθηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αεροδρόμιο αποτελεί σημαντικό διεθνή κόμβο επιβατικών μεταφορών και βασικό σημείο διέλευσης στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής που χρειάστηκε να εκκενωθεί προσωρινά ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου.

Μετά τα περιστατικά, ο Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των αρχηγών του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση.



Κίεβο: Οι ρωσικές επιθέσεις απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υπογράμμισε ότι οι νέες παραβιάσεις καταδεικνύουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η ρωσική επιθετικότητα για το σύνολο της Ευρώπης.

«Καταδεικνύουν τις απειλές που απορρέουν από τη ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρη την Ευρώπη και την ευρωατλαντική κοινότητα», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε τις παραβιάσεις με τις πρόσφατες ρωσικές αναφορές περί μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη.

«Ενώ η Μόσχα επιχειρεί να ξεκινήσει συζητήσεις για τη ‘νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης’, οι ρωσικοί πύραυλοι και τα drones υπονομεύουν άμεσα την υφιστάμενη τάξη ασφαλείας στην Ευρώπη. Το πρώτο βήμα για την ενίσχυσή της θα ήταν πιθανότατα η παύση τέτοιων επιθέσεων», πρόσθεσε.



Τα προηγούμενα περιστατικά στον πολωνικό εναέριο χώρο



Οι πολωνικές αρχές είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες για πιθανά περιστατικά ασφαλείας, εκφράζοντας ανησυχίες για την επέκταση των επιπτώσεων του πολέμου πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Τον Ιούλιο, ένας ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101 έπεσε στην περιοχή του Λούμπλιν της Πολωνίας, αφού παρέκκλινε από την πορεία του κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο. Τότε, ο Τουσκ είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα βρισκόταν «πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη φορά μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο».

Ένα ακόμη περιστατικό είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2022, όταν ρωσικός πύραυλος Kh-55 συνετρίβη κοντά στο Μπίντγκοστς, σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μιλίων από τα ουκρανικά σύνορα. Το αντικείμενο εντοπίστηκε τελικά στις αρχές του 2023.

Με πληροφορίες από The Guardian