Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στην αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, οι εντάσεις έχουν υποχωρήσει και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν στη διευκόλυνση του εμπορίου τροφίμων και στην ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, στο πλαίσιο της προσπάθειας επαναπροσέγγισης των σχέσεών τους.

Οι συμφωνίες επιβεβαιώθηκαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/11). Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα μετατέθηκαν για έξι μήνες, ενώ παραμένουν ανοιχτά ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη συνεργασία των δύο πλευρών.

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Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στην αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, οι εντάσεις έχουν υποχωρήσει και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τους αμερικανικούς δασμούς έως την κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών και τον πόλεμο στο Ιράν, διαμορφώνουν ένα νέο διεθνές περιβάλλον που καθιστά αναγκαίο τον συντονισμό.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρνχαμ, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο: «Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να πούμε με σιγουριά πως αυτή είναι μια καλή μέρα για τη Βρετανία και μια καλή μέρα για την Ευρώπη. Η συμφωνία που πετύχαμε μαζί είναι κερδοφόρα και για τις δύο πλευρές».

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνίες για τους ελέγχους στα τρόφιμα, την κινητικότητα των νέων και τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Αντίθετα, οι συνομιλίες για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα θα συνεχιστούν σε έξι μήνες, καθώς η ΕΕ ζητά τη μείωσή τους για τους Ευρωπαίους φοιτητές, πρόταση στην οποία το Λονδίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό.

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Ο Μπέρνχαμ, ο οποίος έγινε δεκτός στη σύνοδο με μουσική υποδοχή από κουιντέτο εγχόρδων, έχει δηλώσει ότι η Βρετανία θα πρέπει να εξετάσει όλες τις επιλογές για το μέλλον της σχέσης της με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης. Πρόσφατα χαρακτήρισε «προφανή αλήθεια» το γεγονός ότι η χώρα έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit.

Όπως ανέφερε, «Αυτό που ανακοινώνουμε σήμερα είναι πιθανότατα το όριο όσων μπορούμε να πετύχουμε σε αυτή τη βουλή, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απομένει μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Οι συζητήσεις για το μέλλον των σχέσεων

Ο Μπέρνχαμ ανακοίνωσε ότι σε περίπου έναν χρόνο προγραμματίζεται άτυπη συνάντηση με την ΕΕ, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την πρόθεσή του να ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών.

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Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι: «Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και καλωσορίζουμε αυτή τη συζήτηση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι η ΕΕ παραμένει ανοιχτή στη δημιουργία της στενότερης δυνατής σχέσης με τη Βρετανία.

Στη σύνοδο, η οποία είχε αναβληθεί από τον Ιούλιο λόγω της παραίτησης του προκατόχου του Μπέρνχαμ, Κιρ Στάρμερ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπεί στην αποκατάσταση μέρους των οικονομικών και άλλων δεσμών που διακόπηκαν μετά το Brexit.

Οι συμφωνίες και τα ανοιχτά ζητήματα

Η σημαντικότερη συμφωνία αφορά τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου ζώων, φυτών και συναφών προϊόντων, όπως λουκάνικα και σπόροι. Με την εφαρμογή της, θα καταργηθούν τα πιστοποιητικά και οι έλεγχοι που απαιτούνται σήμερα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βρετανικής πλευράς, η συμφωνία θα μπορούσε να προσθέσει έως και 5,1 δισ. λίρες (6,7 δισ. δολάρια) ετησίως στην οικονομία της χώρας.

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Μια δεύτερη συμφωνία προβλέπει τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων της Βρετανίας και της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, προϊόντα όπως ο χάλυβας θα εξαιρούνται από τις διασυνοριακές επιβαρύνσεις άνθρακα.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η δυνατότητα νέων από τη μία πλευρά να εργαστούν ή να σπουδάσουν στην άλλη για διάστημα έως τριών ετών. Αν και υπήρξαν διαφωνίες για τον αριθμό των δικαιούχων, η Βρετανία, η οποία είχε αρχικά προτείνει όριο 50.000 ατόμων, αποδέχθηκε τελικά την αύξησή του στις 100.000.

Οι μεγαλύτερες εκκρεμότητες αφορούν τα πανεπιστημιακά δίδακτρα. Η ΕΕ ζητά οι φοιτητές από τα κράτη-μέλη της να καταβάλλουν στα βρετανικά πανεπιστήμια δίδακτρα αντίστοιχα με εκείνα των Βρετανών φοιτητών, αντί για τα υψηλότερα διεθνή δίδακτρα, τα οποία μπορεί να είναι έως και τριπλάσια. Η βρετανική πλευρά αντιπροτείνει «σημαντικά μειωμένα» δίδακτρα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

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Σύμφωνα με την κοινή δήλωση της συνόδου, οι συμφωνίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2028, ενώ τα πρώτα προγράμματα κινητικότητας των νέων προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2030.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της ευθυγράμμισης της Βρετανίας με τους κανόνες της ΕΕ, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στο εσωτερικό της χώρας, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις απέναντι σε μια στενότερη ευρωπαϊκή σύνδεση.

Ειδικότερα, το Λονδίνο ζητά ειδικό καθεστώς για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία στο πλαίσιο των κανόνων «Made in Europe». Η ΕΕ εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει το αίτημα, υπό την προϋπόθεση ότι η Βρετανία θα ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο τελικό κοινό ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι, στους τομείς όπου έχει συμφωνηθεί συνεργασία, η Βρετανία θα «διασφαλίζει αποτελέσματα συμβατά με τα σχετικά μέτρα της ΕΕ», με στόχο την προστασία των αγορών και την αποτροπή καταστρατηγήσεων.

Η διατύπωση αυτή συνδέεται με πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να επιτραπεί η χρηματοδότηση βρετανικών αυτοκινήτων από ευρωπαϊκά κονδύλια, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο ευθυγραμμιστεί δυναμικά με τα μέτρα εμπορικής προστασίας της ΕΕ.

Με πληροφοίες από Reuters