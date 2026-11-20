Την ώρα της φωτιάς στο διαμέρισμα βρίσκονταν πατέρας και γιος, με τον δεύτερο να παθαίνει ανακοπή, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί σε τραγωδία

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό με φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους της Λάρισας, καθώς ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, αφού υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το onlarissa.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στην κουζίνα του σπιτιού.

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Την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα πατέρας και γιος. Ο δεύτερος, ηλικίας περίπου 44 ετών, υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και τους δύο άνδρες και τους μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Παρά τις προσπάθειες, ο 44χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά και σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.