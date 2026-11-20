Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA ενώνει τη φωνή του με τη διεθνή τηλεοπτική κοινότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τηλεόρασης στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη σύνδεση των ανθρώπων.

«Στον θόρυβο της εποχής, επιλέγουμε την αλήθεια»

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA ενώνει τη φωνή του με τη διεθνή τηλεοπτική κοινότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τηλεόρασης στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη σύνδεση των ανθρώπων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το MEGA συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), του Global TV Group (GTVG), της egta και της ACT, η οποία επικεντρώνεται στην εμπιστοσύνη, σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση, τα deepfakes και το περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη τη διάκριση του πραγματικού από το ψεύτικο.

Με κεντρικό ερώτημα το «Ποιον εμπιστεύεσαι;», η καμπάνια περνά από τον θόρυβο των αντικρουόμενων ισχυρισμών στην αξία της πραγματικής δημοσιογραφίας και των επαγγελματικά παραγόμενων μέσων ενημέρωσης, που λειτουργούν με υπευθυνότητα και λογοδοσία.

Μέσα από ένα φιλμ διάρκειας 30 δευτερολέπτων, οι τηλεθεατές ενθαρρύνονται να εξετάζουν τις πηγές πίσω από τις ιστορίες που παρακολουθούν, διαβάζουν και μοιράζονται και καλούνται να επιλέξουν αξιόπιστα και επαληθευμένα μέσα ενημέρωσης.

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από διαφορετικές φωνές και η αλήθεια είναι όλο και πιο δύσκολο να εντοπιστεί, στο MEGA πιστεύουμε στη δύναμη της εικόνας, στην αξία κάθε ιστορίας που αξίζει να ειπωθεί και στην προστασία της ακεραιότητας της πληροφορίας.

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης 2026. Η ιστορία συνεχίζεται στο MEGA.

Δείτε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=59UdIcTwjXQ