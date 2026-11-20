Ο Πορτογάλος τεχνικός απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας για το ενδεχόμενο διοργάνωσης ειδικού αγώνα προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο, επιλέγοντας να κλείσει το θέμα

Με διπλωματικό τρόπο επέλεξε να απαντήσει ο Ζοσέ Μουρίνιο όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διοργάνωσης ενός ξεχωριστού αγώνα προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αποχώρηση του 41χρονου σταρ από την Εθνική Πορτογαλίας. Ο Πορτογάλος τεχνικός απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, ξεκαθαρίζοντας πως ως συμπατριώτης του θέλει να βλέπει την εθνική ομάδα να κερδίζει.

Η Πορτογαλία έχει πλέον γυρίσει σελίδα μετά το τέλος της διεθνούς καριέρας του αρχηγού της. Στις πρώτες αναμετρήσεις χωρίς τον Ρονάλντο γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τη Δανία, ενώ στη συνέχεια επικράτησε με 3-2 της Ουαλίας, πραγματοποιώντας ανατροπή.

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Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διοργανωθεί στο μέλλον ένας ειδικός αγώνας αφιερωμένος αποκλειστικά στην προσφορά του Ρονάλντο στο ποδόσφαιρο, ως αναγνώριση της πολυετούς παρουσίας και των επιτευγμάτων του με την εθνική ομάδα.

Η απάντηση του Μουρίνιο για τον Ρονάλντο

Ο Μουρίνιο δέχθηκε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της αναμέτρησης με τη Θέλτα για τη La Liga. Ο Special One δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω την πιθανότητα διοργάνωσης του συγκεκριμένου αγώνα και επέλεξε να κλείσει το θέμα με μια χαρακτηριστική ατάκα.

«Όχι, όχι, όχι. Ως Πορτογάλος, θέλω να νικά η Πορτογαλία. Για τα υπόλοιπα, νίπτω τας χείρας μου και δεν μιλάω», ανέφερε ο Πορτογάλος προπονητής, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά εκεί την τοποθέτησή του για το ζήτημα.