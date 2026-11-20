σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης εξυπηρετεί τα κοινά οικονομικά συμφέροντα των δύο πλευρών και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να συνδέεται με το Κυπριακό

Να μην αποτελέσει το Κυπριακό προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας φέρεται να ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό ο Ραφαέλε Φίτο επρόκειτο να μεταφέρει στην τουρκική πλευρά την ευρωπαϊκή πρόταση για την έναρξη συζητήσεων σχετικά με την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, υπό την προϋπόθεση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

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Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών Μέσων Ενημέρωσης, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης εξυπηρετεί τα κοινά οικονομικά συμφέροντα των δύο πλευρών και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να συνδέεται με το Κυπριακό.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Raffaele Fitto, European Commission Executive Vice-President for Cohesion and Reforms, in Ankara. https://t.co/e7BFLLypNe — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 20, 2026

Επικαλούμενη πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, η εφημερίδα Milliyet αναφέρει ότι ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε λανθασμένη στρατηγική τη στάση της ΕΕ να επιτρέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία να επηρεάζει το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, χρησιμοποίησε τον όρο «ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου», σημειώνοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι «δεν αποτελεί ορθή στρατηγική να επιτρέπεται στην ελληνοκυπριακή διοίκηση να κρατά όμηρο το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ».

Επιπλέον, για την Τελωνειακή Ένωση, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επανέλαβε ότι η αναθεώρησή της θα αποφέρει οικονομικά οφέλη τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Ραφαέλε Φίτο με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, αναγνωρίζοντας τον εποικοδομητικό ρόλο του Ευρωπαίου αξιωματούχου.