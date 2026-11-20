Ο 19χρονος πέταξε και τα δύο κινητά του όταν έμαθε ότι θεωρείται ύποπτος για την δολοφονία, ωστόσο η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε το σήμα και της νέας του συσκευής

Σε σπίτι φίλου του στο Στρασβούργο κρυβόταν επί 11 ημέρες ο 19χρονος από τη Γουινέα, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε μια βαλίτσα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη στη Γαλλία έπειτα από συνεργασία των ελληνικών και γαλλικών Αρχών, είχε καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό μόλις μία ημέρα μετά τον εντοπισμό της σορού. Παρά το γεγονός ότι η αστυνομική έρευνα βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, κατάφερε να ταξιδέψει κανονικά με το διαβατήριό του, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Γαλλία.

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Στην προσπάθειά του να εξαφανίσει τα ίχνη του, πέταξε το κινητό του τηλέφωνο και προμηθεύτηκε καινούργια συσκευή, θεωρώντας ότι έτσι θα αποφύγει τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να παρακολουθούν τα ψηφιακά ίχνη του. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ του «Live News», οι Αρχές είχαν στη διάθεσή τους τα σήματα από τις δύο συσκευές που χρησιμοποιούσε, ενώ όταν πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, ότι είχε ταυτοποιηθεί ως ύποπτος, πέταξε και τα δύο τηλέφωνα και απέκτησε νέο.

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να εντοπίσει και το σήμα της νέας συσκευής και διαβίβασε τα σχετικά στοιχεία στις γαλλικές Αρχές, οδηγώντας τελικά στα ίχνη του.

Τα στοιχεία που τον «έδεσαν» με τη δολοφονία

Οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στην ταυτοποίησή του, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, την κατάθεση συγκατοίκου του, αλλά και ένα δαχτυλικό αποτύπωμα που εντοπίστηκε στη σακούλα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί αρχικά η σορός της Αραμάτα.

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Καθοριστικό θεωρείται και το βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί ο 19χρονος να μεταφέρει τη βαλίτσα με το άψυχο σώμα της 24χρονης και να την εγκαταλείπει δίπλα στον κάδο απορριμμάτων, κάτω από την πολυκατοικία όπου διέμενε.

«Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη» – Συγκλονισμένος ο παππούς της Αραμάτα

Η είδηση της σύλληψης έφτασε αμέσως στην οικογένεια της 24χρονης, η οποία θρηνεί την απώλειά της χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Ο παππούς της, εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε στο «Live News» και εξέφρασε την ανακούφισή του για τη σύλληψη του 19χρονου, ζητώντας να τιμωρηθεί για την πράξη του.

«Όταν η μητέρα και ο πατέρας έμαθαν τα νέα, είπαν “Αλχαμντουλίλα” (Δόξα τω Θεώ), επειδή ο ύποπτος συνελήφθη, και αυτά είναι πολύ καλά νέα για την οικογένεια. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να δικαστεί και να φυλακιστεί για το έγκλημα που διέπραξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ανακούφιση για τη σύλληψη εξέφρασε και ο φίλος της Αραμάτα, ο τελευταίος άνθρωπος που είχε επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήθελε να την παντρευτεί, ενώ περιγράφει τη βαθιά οδύνη της οικογένειάς της.

«Είμαι χαρούμενος με την εξέλιξη της υπόθεσης και το ότι αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη. Η μητέρα της κάθε φορά που ακούει τη φωνή μου κλαίει. Για την οικογένειά της το κάνω όλο αυτό», ανέφερε.

Δεν έκρυψε, ωστόσο, τον θυμό και την απορία του για όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας, θέτοντας ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 24χρονη.

«Δεν σας κρύβω όμως ότι είμαι μπερδεμένος και θυμωμένος με την Αραμάτα. Γιατί μου είπε ψέματα; Κάθε μέρα αναρωτιέμαι. Και επίσης, αναρωτιέμαι… Πού βρίσκονται οι άλλοι δύο που ήταν στο διαμέρισμα; Δεν άκουσαν κάποιος κάτι; Τη σκότωσε και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα;», είπε.

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Το μοιραίο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα

Η αντίστροφη μέτρηση για την τραγωδία ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου, όταν η Αραμάτα επέστρεψε στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Την επόμενη ημέρα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον φίλο της και του είπε ότι επρόκειτο να πάει στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 24χρονη κατευθύνθηκε τελικά στο διαμέρισμα της οδού Αλκαμένους, στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου διέμενε ο 19χρονος σύντροφός της.

Εκεί φέρεται να δολοφονήθηκε, με τον κατηγορούμενο στη συνέχεια να επιχειρεί να εξαφανίσει τη σορό της, τοποθετώντας την αρχικά σε σακούλα και στη συνέχεια μέσα σε βαλίτσα.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του 19χρονου, ο οποίος μετέφερε τη βαλίτσα και την εγκατέλειψε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, έξω από την πολυκατοικία.

Η σορός εντοπίστηκε τυχαία από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκάλυψη της φρικτής υπόθεσης και την ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.