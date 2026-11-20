Ο Ισπανός προπονητής επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή νέοι περιορισμοί για τους παίκτες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Fantasy Premier League

Νέα δεδομένα στη χρήση του Fantasy Premier League από τους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ αποκάλυψε ο Μικέλ Αρτέτα, επιβεβαιώνοντας ότι ο σύλλογος έχει ήδη λάβει μέτρα για να αποτρέψει πιθανές διαρροές αγωνιστικών πληροφοριών. Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε στην υπόθεση του Χρήστου Τζόλη, η επιλογή του οποίου στην ομάδα Fantasy πριν από την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ είχε προκαλέσει συζητήσεις, και εξήγησε γιατί η προστασία των εσωτερικών πληροφοριών είναι απαραίτητη για την ομάδα.

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων» αποκάλυψε ότι συζήτησε το ζήτημα τόσο με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή όσο και με το υπόλοιπο ρόστερ, ενώ ανέφερε με χιούμορ ότι ακόμη και τα παιδιά του τον ρωτούν για τις ενδεκάδες. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η εμπιστευτικότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας ομάδας και επιβεβαίωσε πως έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή νέοι περιορισμοί.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αρτέτα: «Μίλησα με τον Τζόλη, την ομάδα και τα παιδιά μου»

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ, ο Αρτέτα ρωτήθηκε αν έχει συζητήσει με τους ποδοσφαιριστές του για τη χρήση του Fantasy Premier League και τον κίνδυνο να αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του.

«Με τον Χρήστο, με την ομάδα, αλλά και με τα παιδιά μου! Με ρωτούν συνεχώς και εκείνα για τις ενδεκάδες, επειδή θέλουν να γνωρίζουν. Είναι ένα θέμα συζήτησης».

Ο προπονητής της Άρσεναλ εξήγησε ότι πρόκειται για μια σχετικά νέα κατάσταση, με την οποία οι σύλλογοι δεν είχαν χρειαστεί να ασχοληθούν στο παρελθόν.

«Αυτού του είδους τα πράγματα συμβαίνουν στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι καινούργιο. Δεν είχαμε χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε στο παρελθόν και πρέπει να θέσουμε νέους κανόνες».

«Η εμπιστευτικότητα είναι κρίσιμη»

Ο Αρτέτα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να παραμένουν μυστικές οι αγωνιστικές επιλογές μέχρι την επίσημη ανακοίνωση των ενδεκάδων, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Προφανώς, η εμπιστευτικότητα είναι κάτι κρίσιμο, γιατί έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη και με όσα προσπαθείς να πετύχεις. Αυτά πρέπει να παραμένουν ένα μεγάλο μυστικό. Θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί ξανά».

Όταν ρωτήθηκε αν τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ο Ισπανός απάντησε ξεκάθαρα: «Ναι».

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι περιορισμοί αφορούν την επιλογή των ίδιων των ποδοσφαιριστών της Άρσεναλ ή συμπαικτών τους στις ομάδες Fantasy Premier League.

Η υπόθεση Τζόλη που προκάλεσε την παρέμβαση

Η συζήτηση ξεκίνησε πριν από την αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ την 1η Νοεμβρίου. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος επέστρεφε μετά από απουσία περίπου ενός μήνα λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, είχε συμπεριλάβει τον εαυτό του στην ομάδα Fantasy και μάλιστα τον είχε ορίσει αρχηγό.

Διαφήμιση

Η συγκεκριμένη επιλογή προκάλεσε την προσοχή χρηστών που παρακολουθούν τις μεταβολές στις ομάδες Fantasy των ποδοσφαιριστών, καθώς μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ότι ο Έλληνας διεθνής θα επέστρεφε στην ενδεκάδα. Πράγματι, ο Τζόλης ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι του «Άνφιλντ», στην πρώτη του εμφάνιση μετά τον τραυματισμό.

Στην ομάδα Fantasy που αποδιδόταν στον Έλληνα ποδοσφαιριστή βρίσκονταν επίσης οι Ρικάρντο Καλαφιόρι και Έζρι Κόνσα. Πριν από την επόμενη αναμέτρηση με τη Χαλ, οι τρεις παίκτες αφαιρέθηκαν από την ομάδα του, μέσω χρήσης της ειδικής δυνατότητας αλλαγών του παιχνιδιού.

Η παρέμβαση του Αρτέτα δείχνει ότι η Άρσεναλ αντιμετωπίζει πλέον το Fantasy Premier League ως έναν ακόμη πιθανό δρόμο διαρροής πληροφοριών, θέλοντας να προστατεύσει τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας μέχρι την επίσημη ανακοίνωση των ενδεκάδων.