Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνδικάτα, σύλλογοι και οργανώσεις νεολαίας είχαν καλέσει σε τριήμερο δράσεων στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου, ενώ η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες

Διαδηλώσεις κατά της «στρατιωτικοποίησης» της κοινωνίας και του υψηλού κόστους ζωής πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν για το μέλλον των νέων, την εκπαίδευση, το δικαίωμα στη στέγαση και το κλίμα. Οι κινητοποιήσεις έγιναν σε ένα περιβάλλον έντονης απόρριψης των θεσμών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συνδικάτα, σύλλογοι και οργανώσεις νεολαίας είχαν καλέσει σε τριήμερο δράσεων στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου, ενώ η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες.

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Οργανώσεις μαθητών λυκείου και πανεπιστημίου από περίπου 20 χώρες προχώρησαν σε διεθνή απεργία νέων, υιοθετώντας το σύνθημα «Αγωνιστείτε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους».

Στην Ιταλία, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης σε τρεις πορείες. Μία από αυτές οργανώθηκε από το συνδικάτο CGIL, το οποίο ανακοίνωσε ότι περίπου εκατό διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα συγκέντρωσαν πάνω από ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες.

Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στον επανεξοπλισμό, το αυξημένο κόστος ζωής και τις αλλαγές στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης.

Η συμμετοχή των νέων και οι διεκδικήσεις

«Οι δρόμοι είναι γεμάτοι και όλες οι γενιές είναι παρούσες», δήλωσε ο Μαρούτσιο Λαντίνι, γενικός γραμματέας της CGIL, σε ομιλία του κοντά στο Κολοσσαίο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Περίπου χίλιοι μαθητές λυκείου κρατούσαν πανό που έγραφε «Την ελευθερία την παίρνουμε αν δεν μας τη δώσει κανείς – Ενάντια στην κυβέρνηση, στον πόλεμο και στο υψηλό κόστος ζωής». Άλλη πορεία ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο La Sapienza, με πλακάτ που ανέφερε «Αν καούμε, θα καείτε μαζί μας».

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Στο Μιλάνο, επίσης δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία. Η Ολίβια Φεράριο, 18χρονη μαθήτρια, ανέφερε ότι το πρόγραμμα προϋπολογισμού για τα ιταλικά κονδύλια εξοπλισμών την ώθησε να διαδηλώσει ξανά, επισημαίνοντας πως οι νέοι δεν μπορούν να παραμείνουν σιωπηλοί όταν η κυβέρνηση δεν τους ακούει.

Reuters/Remo Casilli

Στη Γερμανία, η συλλογικότητα «GenZ regelt» ανακοίνωσε περίπου 21.000 συμμετέχοντες σε κινητοποιήσεις σε 70 πόλεις. Στο Βερολίνο, χίλιοι νέοι διαδήλωσαν κατά του γερμανικού επανεξοπλισμού και της πιθανής επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, ενώ ορχήστρα έπαιζε το «Bella Ciao» και οι διαδηλωτές τραγουδούσαν.

Reuters/Jana Rodenbusch

Πινακίδες με συνθήματα όπως «Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο» ήταν εμφανείς, ενώ άλλοι ζητούσαν την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και την επιβολή φόρου στους πλούσιους, ανάμεσα σε καρικατούρες του Μερτς και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

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Αιτήματα και ευρωπαϊκός συντονισμός

Η Χελένα Κόζατς, 18 ετών, υποστήριξε ότι «είναι αδικαιολόγητο (…) να αναγκάζεις κάποιον να μάθει πώς να πολεμά και να σκοτώνει και να τον στέλνεις στον πόλεμο». Ο Σουέλ, 17 ετών, εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας «σχολική απεργία κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας», τόνισε ότι «η κούρσα των εξοπλισμών δεν είναι προς το συμφέρον μας, ούτε η στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας, και μαζί της οι περικοπές στον προϋπολογισμό».

Η ομοσπονδιακή οργάνωση εκπροσώπησης φοιτητών BSK, μέσω της εκπροσώπου της Αμι Κίρχοφ, έδωσε έμφαση στις «επενδύσεις στην εκπαίδευση».

Συνδικάτα και ενώσεις από το Βέλγιο, τη Βρετανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία κάλεσαν από κοινού σε διαδηλώσεις κατά το τριήμερο, διατυπώνοντας έξι κοινά αιτήματα: εγγυημένη στέγη, χαμηλότερες τιμές, υψηλότερους μισθούς, φορολόγηση των πλουσίων και τερματισμό των πολιτικών επανεξοπλισμού.

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Reuters/Mathieu Willcocks

Ο Γάλλος ιστορικός Σιβλέν Μπουλούκ σημείωσε ότι τέτοιος ευρωπαϊκός συντονισμός δεν είναι πρωτοφανής, όμως η δυναμική που προέρχεται από τους νέους είναι «πρωτότυπη» και πρόσθεσε ότι «αυτό που ενώνει σχεδόν όλες τις διαδηλώσεις είναι η δυσπιστία στις αρχές επιβολής του νόμου και την κυβέρνηση».

Διαδηλώσεις στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με την όγδοη επέτειο του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων, του οποίου τα σύμβολα εμφανίζονται και φέτος το φθινόπωρο, με νέες διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Στην Ισπανία, η επέτειος του θανάτου του Φράνκο συνοδεύεται παραδοσιακά από αντιφασιστικές συγκεντρώσεις. Στη Μαδρίτη, εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τη δημόσια εκπαίδευση και τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες, κρατώντας σημαίες της Φοιτητικής Ένωσης.

Η Πατρίσια Σαντς, καθηγήτρια Ιστορίας, εξέφρασε την ικανοποίησή της που είδε τους μαθητές να υπερασπίζονται τη δημόσια εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντάς τους «αξιοθαύμαστους». Η Γκαμπριέλα Χιμένο Σεράνο, 16 ετών, κατήγγειλε τις άθλιες συνθήκες στα λύκεια.

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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκατοντάδες, ανάμεσά τους μαθητές, συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο με το σύνθημα «Ας αγωνιστούμε για το μέλλον μας, όχι για τους πολέμους τους», υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση και παρουσία ακροδεξιών αντιδιαδηλωτών.

Από την πλευρά της, η Μιχαέλα Ιβάνοβα, 23 ετών, επεσήμανε το χρέος που συσσωρεύουν οι νέοι για τις σπουδές τους και εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον, λόγω της κλιματικής καταστροφής, της κρίσης κόστους ζωής και της ενεργειακής κρίσης.

Οι διαδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς στο Βέλγιο έχουν προγραμματιστεί απεργίες και νέες κινητοποιήσεις για τη Δευτέρα (23/11).