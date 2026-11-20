Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης θα χρειαστεί να φορά ειδική προστατευτική μπότα για έξι έως οκτώ εβδομάδες, ενώ εκτιμάται ότι θα απέχει από το ποδόσφαιρο περίπου εννέα μήνες

Ένα απρόσμενο τέλος είχε η ποδοσφαιρική βραδιά του Ζόραν Μαμντάνι, καθώς ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης με μέλη του δημοσιογραφικού σώματος της πόλης. Ο ίδιος ανακοίνωσε τον τραυματισμό του σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, εμφανιζόμενος με ειδική μπότα και πατερίτσες.

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Παρά την ατυχία του, ο Μαμντάνι δεν έχασε το χιούμορ του, καθώς φρόντισε να αναφερθεί και στο αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Η ομάδα του δημάρχου επικράτησε με 10-5, ενώ ο ίδιος πρόλαβε να σκοράρει λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, πριν τραυματιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

«Ξέχασα ότι είμαι 35 χρονών»

Ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε σε μια φάση χωρίς επαφή με αντίπαλο, όταν προσπάθησε να τρέξει προς την μπάλα στο γήπεδο με τεχνητό χλοοτάπητα. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι δεν είχε κάνει διατάσεις πριν από την έναρξη του αγώνα.

«Για όσους δεν γνωρίζουν, παίξαμε χθες το βράδυ ένα φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου απέναντι στο δημοσιογραφικό σώμα. Κερδίσαμε με 10-5. Σκόραρα λίγο αφότου μπήκα στο γήπεδο και ξέχασα ότι είμαι 35 χρονών. Λίγο αργότερα, έπαθα ρήξη αχίλλειου τένοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο Μαμντάνι, ο οποίος έκλεισε πρόσφατα τα 35 του χρόνια, παραδέχθηκε επίσης ότι δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα πριν από το παιχνίδι, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έκανα διατάσεις».

Έξι έως οκτώ εβδομάδες με μπότα, εννέα μήνες χωρίς ποδόσφαιρο

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε και το χρονοδιάγραμμα της αποθεραπείας του, εξηγώντας ότι θα χρειαστεί να φορά την ειδική προστατευτική μπότα για έξι έως οκτώ εβδομάδες. Όσο για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο, εκτίμησε ότι θα χρειαστούν περίπου εννέα μήνες μέχρι να μπορέσει να αγωνιστεί ξανά.

Παρά τον τραυματισμό, πάντως, ο Μαμντάνι δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τη νίκη της ομάδας του απέναντι στους δημοσιογράφους, μετατρέποντας ακόμη και την ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης σε αφορμή για ένα τελευταίο πείραγμα προς τους αντιπάλους του.