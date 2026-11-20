Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή της σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Τρανς Ατόμων.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επρόκειτο να πραγματοποιήσει ομιλία στην εκδήλωση, ωστόσο, λίγο πριν από την άφιξή της στον χώρο, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Transgender Greece. Το συμβάν έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Τσακίρης, ο οποίος διευκρίνισε πως το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. δεν θα καταφέρει να παραστεί στην εκδήλωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της ή για τα αίτια του επεισοδίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Αντωνοπούλου υπεβλήθη, μεταξύ άλλων, σε αξονική τομογραφία η οποία φαίνεται πως είναι καλή.