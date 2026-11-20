Η κρίσιμη επιχείρηση εισόδου του σκάφους σε τροχιά έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από καθυστέρηση ενός έτους λόγω προβλήματος στην ισχύ

Έπειτα από ένα περιπετειώδες ταξίδι οκτώ ετών και σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων, το διαστημικό σκάφος BepiColombo ετοιμάζεται να φτάσει στον προορισμό του: τον Ερμή, τον μικρότερο και πλησιέστερο στον Ήλιο πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος.

Η κρίσιμη επιχείρηση εισόδου σε τροχιά έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου 2026, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση ενός από τους λιγότερο μελετημένους κόσμους της διαστημικής μας γειτονιάς.

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Η αποστολή αποτελεί συνεργασία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). Εκτοξεύθηκε τον Οκτώβριο του 2018 από τη Γαλλική Γουιάνα και χρειάστηκε να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδρομή, πραγματοποιώντας ένα πέρασμα από τη Γη, δύο από την Αφροδίτη και έξι από τον ίδιο τον Ερμή, προκειμένου να μειώσει σταδιακά την ταχύτητά της και να μπορέσει να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

Η προσέγγιση δεν ήταν εύκολη. Ένα πρόβλημα στο σύστημα προώθησης περιόρισε τη διαθέσιμη ισχύ και ανάγκασε τους μηχανικούς να αναπροσαρμόσουν την πορεία της αποστολής, προκαλώντας καθυστέρηση περίπου ενός έτους.

Τώρα, το σκάφος πρέπει να εκτελέσει έναν εξαιρετικά ακριβή ελιγμό επιβράδυνσης, διάρκειας περίπου 37 λεπτών, ώστε να εισέλθει σε τροχιά γύρω από τον Ερμή.

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Το επιστημονικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Παρά τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνειά του, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 430 βαθμούς Κελσίου και υποχωρούν έως τους -180, ο Ερμής κρύβει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Ηλιακού Συστήματος: την παρουσία υδάτινου πάγου σε κρατήρες των πολικών περιοχών του, όπου το ηλιακό φως δεν φτάνει ποτέ.

Οι επιστήμονες θέλουν επίσης να εξηγήσουν τις χιλιάδες παράξενες κοιλότητες που εντοπίζονται στην επιφάνειά του, χωρίς να έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως τον μηχανισμό δημιουργίας τους.

Ένα ακόμη ερώτημα αφορά τον δυσανάλογα μεγάλο μεταλλικό πυρήνα του πλανήτη. Μία από τις θεωρίες υποστηρίζει ότι ο Ερμής έχασε μεγάλο μέρος των εξωτερικών του στρωμάτων έπειτα από μια γιγαντιαία σύγκρουση στα πρώτα στάδια της ιστορίας του.

Το BepiColombo μεταφέρει δύο επιστημονικά σκάφη, ένα ευρωπαϊκό και ένα ιαπωνικό, τα οποία θα αποσυνδεθούν μετά την άφιξη και θα αναλάβουν διαφορετικές αποστολές παρατήρησης.

Το ένα θα μελετήσει τον πλανήτη από πιο κοντινή τροχιά, εστιάζοντας κυρίως στην επιφάνειά του, ενώ το άλλο θα εξετάσει από μεγαλύτερη απόσταση το μαγνητικό του πεδίο και την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο.

Η συστηματική επιστημονική έρευνα αναμένεται να αρχίσει τον Απρίλιο του 2027.

Τα ευρήματα ενδέχεται όχι μόνο να λύσουν τα μυστήρια του Ερμή, αλλά και να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν και εξελίχθηκαν οι βραχώδεις πλανήτες.