Οι «κιτρινόμαυροι» επιδιώκουν να προσθέσουν στη συλλογή τους μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη, η οποία τους λείπει φέτος, δοκιμάζοντας τις αντοχές τους στην Πυλαία

Η κουβέντα για το ΠΑΟΚ–Άρης άνοιξε πριν καλά-καλά σβήσουν οι προβολείς στο Παλέ την περασμένη Κυριακή, μετά τη μεγάλη νίκη των «κιτρινόμαυρων» επί του Ολυμπιακού.

Ήταν λίγο σαν τους λάτρεις των Χριστουγέννων, που τα γιορτάζουν πριν καν παρέλθει η 17η Νοεμβρίου. Έτσι και οι απανταχού μπασκετικοί άρχισαν να μετρούν αντίστροφα για το αυριανό ντέρμπι μέρες πριν. Καλά, δεν το συζητάμε για τους οπαδούς των δύο «αιωνίων» της Θεσσαλονίκης.

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Άρης και ΠΑΟΚ είναι οι δύο ομάδες που έχουν ζωντανέψει ένα ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο για τουλάχιστον δύο δεκαετίες ήταν δέσμιο από ένα δίπολο, που στο τέλος της ημέρας έφερε και αρκετή τοξικότητα. Αυτή η τελευταία έφθειρε το μπασκετικό προϊόν στην Ελλάδα, πέραν της μονοτονίας ενός πρωταθλήματος που όταν ξεκινούσε όλοι γνώριζαν το ζευγάρι των τελικών.

Αν όχι από φέτος, που φαντάζει δύσκολο, είναι δεδομένο ότι το ελληνικό μπάσκετ θα αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια. Ήδη άλλωστε είμαστε στα σπάργανα αυτής της αλλαγής. Για αυτό και τόσος ντόρος για το ΠΑΟΚ-Άρης, το οποίο φυσικά ούτε ντέρμπι τίτλου είναι ούτε θα κρίνει κάτι.

Κέρδη; Προφανώς και θα υπάρξουν για τον νικητή. Αν παραβλέψουμε όμως τους πομπώδεις τίτλους, όλη η κουβέντα γίνεται σε μεγάλο βαθμό επειδή είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι μίας νέας εποχής για τις δύο ομάδες.

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Είναι ίσως και η πρώτη φορά μετά από χρόνια που ο Άρης πάει με τον τίτλο του φαβορί στην Πυλαία. Οριακά βέβαια. Σε ένα 49-51 θα το τοποθετούσαμε. Και ο λόγος είναι το μπάσκετ του.

Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλή ομάδα και παίζει σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι κατάμεστο. Ο Άρης όμως έχει ίσως αυτό το ελαφρύ προβάδισμα λόγω… του μπάσκετ του. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή την περίοδο, παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ και έχει ήδη δύο μεγάλα statements φέτος με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Κάτι του οποίου στερείται ο ΠΑΟΚ, έχοντας έως τώρα ένα πιο βατό πρόγραμμα.

Αυτό είναι και το κίνητρο του ΠΑΟΚ, που δεν έχει δείξει πράγματα σε ένα μεγάλο ματς φέτος. Και δεν πιάνεται το Σούπερ Καπ…

Ο Άρης από την άλλη έχει στείλει τα μηνύματά του, αλλά δεν είναι και ποτέ αρκετά όταν μιλάμε για ένα «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό, ο Άρης παράλληλα θα ψάξει και κάτι που του λείπει φέτος. Μία μεγάλη νίκη η οποία του λείπει εκτός έδρας.

Θα μπορούσε να έρθει στο Βελιγράδι εάν δεν γινόταν η… σφαγή του Δράμαλη από τους διαιτητές κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ακόμα κι έτσι όμως, δεν θα ήταν σε μία καυτή έδρα όπως αναμένεται αύριο η Πυλαία. Θέλει να το… προσθέσει και αυτό στη συλλογή του. Δεν θα τον καθορίσει προφανώς για το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά σίγουρα θα τονώσει ήδη την αρκετά ισχυρή αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζει ως ομάδα καιρό τώρα