Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, μετά τη σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η 12χρονη βρέθηκε με φίλες της σε μίνι μάρκετ, από όπου προμηθεύτηκαν αλκοολούχα ποτά

Με νέες δηλώσεις στην εκπομπή του Mega «Live News» επανέρχονται οι γονείς της 12χρονης που κατέρρευσε σε πλατεία της Αργαλαστής, στον Βόλο, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως εξηγούν, επιθυμούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν γνώριζαν τις προθέσεις της κόρης τους και ότι κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για όσα είχαν συμβεί.

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Συγκεκριμένα η μητέρα της ανήλικης δήλωσε ότι: «Καλό θα είναι να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι γονείς και να μην χαρακτηρίζεται ένας σαν κακός γονιός επειδή το παιδί του κατέληξε στο νοσοκομείο».

Η ίδια περιγράφει τις κινήσεις της οικογένειας τη στιγμή που έμαθαν για την κατάσταση της κόρης τους:

«Την στιγμή που έγινε το περιστατικό, πήγα με τον άντρα μου και την κόρη μου, πήραμε το παιδί από εκεί που ήταν, στην άσχημη αυτήν κατάσταση, το πήγαμε στο κέντρο υγείας και από εκεί και πέρα ακολούθησαν οι υπόλοιπες διαδικασίες».

Το χρονικό του περιστατικού



Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Νοεμβρίου, μετά τη σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η 12χρονη βρέθηκε με φίλες της σε μίνι μάρκετ, από όπου προμηθεύτηκαν αλκοολούχα ποτά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τη βότκα και τα υπόλοιπα ποτά φέρεται να πούλησε η κόρη της ιδιοκτήτριας του καταστήματος, η οποία συνελήφθη.

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«Δεν κατηγορούμαι εγώ. Ο μόνος κατηγορούμενος είναι η κοπέλα που πούλησε το αλκοολούχο στα μωρά», αναφέρει η μητέρα της 12χρονης.

Από την πλευρά της, η κόρη της ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε τα κορίτσια και ότι τα πίστεψε όταν της είπαν πως τα ποτά προορίζονταν για τους γονείς τους.

Η πώληση και η διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους απαγορεύεται από τον νόμο, ενώ οι πωλητές οφείλουν να ελέγχουν την ηλικία των πελατών.

Η κατάσταση της υγείας της 12χρονης



Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, η 12χρονη φέρεται να κατανάλωσε 7 έως 9 ποτήρια βότκα, σε συνδυασμό με ενεργειακά ποτά που είχε προμηθευτεί μαζί με την παρέα της.

Οι γιατροί κατάφεραν αρχικά να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της ανήλικης και στη συνέχεια να την επαναφέρουν. Όπως διαβεβαιώνει η μητέρα της, η κόρη της είναι πλέον καλά.

«Το παιδί είναι μια χαρά τώρα».

Τόσο η 12χρονη όσο και η οικογένειά της προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους την περιπέτεια, ενώ η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο μετά τη σύλληψη της κόρης της ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ.