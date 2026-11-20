Ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος να ζητήσει κοινοβουλευτική ψηφοφορία για κυβέρνηση μειοψηφίας προκειμένου να αναγκάσει τους συμμάχους του

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι δεν σκοπεύει να «σύρει» τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξή της διολισθαίνουν.

Οι δηλώσεις του ακούστηκαν σαν προειδοποίηση προς τα κόμματα του στρατοπέδου του, το οποίο είναι διχασμένο για το πώς να εξασφαλίσει κυβερνητική πλειοψηφία, μεταξύ μιας συμμαχίας με τους υπερορθόδοξους, μιας συμφωνίας με αραβικά κόμματα ή μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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«Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν σκοπεύω να αφήσω αυτό να συρθεί. Όταν έρθει η ώρα, θα παρουσιάσω μια νέα κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X, παρέχοντας ενημέρωση για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Ο Άιζενκοτ είπε ότι ήθελε να κινηθεί ακόμη πιο γρήγορα επειδή «οι στρατιωτικές προτεραιότητες αλληλοσυνδέονται με πολιτικές εκτιμήσεις», μια αναφορά στις συχνές κατηγορίες του εναντίον του Νετανιάχου, τον οποίο υποψιάζεται ότι θέλει να ξεκινήσει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ζητήσει κοινοβουλευτική ψηφοφορία για μια κυβέρνηση μειοψηφίας, μια επιλογή που απορρίφθηκε από τους συμμάχους του, για να τους αναγκάσει να πάρουν θέση.

Αν οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρήσουν, «σκοπεύω να σχηματίσω μια εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, την οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσω να διευρύνω, είτε πριν είτε μετά την τελετή ορκωμοσίας», πρόσθεσε.

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Όλοι «θα πρέπει να ακολουθήσουν τη συνείδησή τους και να επιλέξουν μεταξύ του να αφήσουν μια νέα κυβέρνηση να αναλάβει τα καθήκοντά της» ή «να αφήσουν το Ισραήλ και τους πολίτες του να συρθούν σε νέες εκλογές με τον Νετανιάχου ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό», δήλωσε ο Άιζενκοτ.

Αυτές οι δηλώσεις είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής της αυξανόμενης ανυπομονησίας του Άιζενκοτ, στον οποίο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έδωσε εντολή σχηματισμού πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Έχει προθεσμία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου να το πράξει, με πιθανή παράταση 14 ημερών.

Τα κύρια μέλη του μπλοκ του Άιζενκοτ, το οποίο έχει 48 βουλευτές, πολύ λιγότερα από τα 61 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ, είναι διχασμένα ως προς το πώς να προχωρήσουν.

Ο Άιζενκοτ φαίνεται έτοιμος να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας που θα υποστηρίζεται από έξω από τους 19 βουλευτές των αραβικών κομμάτων Ράαμ και Ενοποιημένης Λίστας.

Αλλά ο εθνικιστής Αβίγκντορ Λίμπερμαν αντιτίθεται σε αυτό και υποστηρίζει αντ’ αυτού μια συμμαχία με δύο υπερορθόδοξα κόμματα, το Shas και το JUT.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, πιέζει για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, μια επιλογή που φαίνεται να προτιμάται και από τον σημαντικότερο συνεργάτη του Άιζενκοτ, τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ.