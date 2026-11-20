Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για την γυναικοκτονία είναι τα ευρήματα του ιατροδικαστή, καθώς εντοπίστηκαν σπασμένα πλευρά, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια

Νέα στοιχεία για το ιστορικό κακοποίησης της 60χρονης Μαρίνας από τον 61χρονο σύζυγό της έρχονται στο φως μετά τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Θησείο.

Ο 61χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Δευτέρα (23/11), ενώ η οικογένεια της άτυχης Μαρίνας ετοιμάζεται να την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

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Η κηδεία της θα τελεστεί την Κυριακή (22/11) στο χωριό Κατσαρού, στον Πύργο Ηλείας, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο.

Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκαν σπασμένα πλευρά, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια.

Σύμφωνα με το πόρισμα, αιτία θανάτου ήταν ο στραγγαλισμός, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένες από τις κακώσεις που έφερε η γυναίκα, ήταν χρόνιες, στοιχείο που παραπέμπει σε κακοποίηση σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, τα ιατροδικαστικά ευρήματα φαίνεται να διαψεύδουν τον αρχικό ισχυρισμό του 61χρονου, ότι προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στη σύζυγό του και ότι τα σπασμένα πλευρά προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να την επαναφέρει.

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Η κλοπή των δύο χρηματοκιβωτίων το 2017

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν το ζευγάρι, οι εντάσεις μεταξύ τους φέρεται να ξεκίνησαν μετά από μια μεγάλη διάρρηξη στο σπίτι τους το 2017.

Συγκεκριμένα, στις 22 Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία τους στο Θησείο και αφαίρεσαν δύο χρηματοκιβώτια.

Στο εσωτερικό τους υπήρχαν χρυσά μενταγιόν, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, βραχιόλια, αλυσίδες και άλλα κοσμήματα, συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ.

Το περιστατικό αυτό φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, να αποτέλεσε σημείο καμπής στη σχέση του ζευγαριού, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται τα επόμενα χρόνια.