Εκτός της αποστολής του Γιώργου Μπαρτζώκα έμειναν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω ενοχλήσεων στο δάχτυλο, ο Γιαν Μοντέρο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για την κρίσιμη αναμέτρηση

Μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην έδρα του για ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αυτή τη φορά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γνωστοποιεί τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, διεκδικώντας το Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, με τη Ρεάλ να κατακτά το τρόπαιο. Το νέο μεταξύ τους ραντεβού έρχεται σε διαφορετικές συνθήκες, με τον Ολυμπιακό να θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να δώσει συνέχεια στο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Μακάμπι.

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Τα προβλήματα και οι απουσίες του Ολυμπιακού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δάχτυλο, παρά το γεγονός ότι έχει δοκιμάσει να επιστρέψει στις προπονήσεις. Η συμμετοχή του δεν κατέστη δυνατή, ενώ εκτός δράσης παραμένει και ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αναμένεται να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από τη δωδεκάδα απουσιάζει επίσης ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ κανονικά διαθέσιμος είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς, προσφέροντας μία σημαντική λύση στη γραμμή των ψηλών.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι εξής:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Πλώτας, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.