Ο Αμερικανός φόργουορντ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με τίτλο «Monthly Rewinds October» στο κανάλι του, καταγράφοντας στιγμές από την παρουσία του με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων»

Ο Έι Τζέι Λιντέλ έχει αρχίσει να αφήνει το στίγμα του στον Άρη, όχι μόνο μέσα από την παρουσία του στο παρκέ, αλλά και μέσω της δραστηριότητάς του στα social media.

Ο Αμερικανός φόργουορντ διατηρεί το δικό του κανάλι στο YouTube, μέσα από το οποίο μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του και την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με τίτλο «Monthly Rewinds October», παρουσιάζοντας ένα προσωπικό αφιέρωμα στον Οκτώβριο και καταγράφοντας στιγμές από την παρουσία του με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

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Μία διαφορετική ματιά στην πρώτη περίοδο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά μέσα από τη δική του κάμερα.